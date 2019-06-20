«Китовую тюрьму» в Приморье начали разбирать

Центр передержки косаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали расформировывать. В так называемой «китовой тюрьме» сегодня, 20 июня, рабочие расцепляют вольеры и подгоняют мормлеков к берегу, где уже приготовлены специальные ванны для транспортировки и несколько большегрузов. По информации зоозащитников, животных повезут в фурах в Хабаровск, а затем в Николаевск-на-Амуре.

- Мы сегодня приехали в бухту Средняя и увидели подготовку к перегрузке морских зверей, - рассказывает руководитель экологической организации «Надежда» Артем Трембовлев. – Стояло три фуры, в одну из них загрузили большую ванну. Потом отбуксировали одну из вольер, где содержатся белухи, к причалу под кран. Сейчас между вольерой и самой фурой пространство затянуто неким баннером, чтобы со стороны не видно было, что там вообще происходит. Мы думаем, кран перегрузил одно из морских животных, то есть в фуре уже находится один из морских обитателей.

Пройти на территорию и поговорить с рабочими у активистов не получилось, поскольку центр закрыт и повсюду висят предупреждающие таблички о том, что снимать запрещено. Однако в это же время на территорию уже заехали представители телекомпании «Россия». Предположительно, для организации включения во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится сегодня.

Ряд СМИ уже сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова, что сегодня животных вывозить точно не будут и косатки все на месте. Про белух он не уточнял.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715633" frameborder="0"></iframe> В бухте "Средняя" разбирают "китовую тюрьму".

Про «китовую тюрьму» весь мир узнал в 2018 году, когда четыре компании - «Океанариум-ДВ», «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий» - с разрешения Росрыболовства выловили в Охотском море 11 косаток и 90 белух для продажи в Китай. После резонанса в СМИ и поручения Путина разобраться Минприроды решило выпустить животных на волю ориентировочно в июле-августе. Однако владельцы «китовой тюрьмы» заявляли, что животные – их собственность, и без соответствующего решения суда добровольно они этого делать не собираются, да и деньги китайские партнеры уже заплатили.

Все же дела у отловщиков в последнее время складываются не лучшим для них образом. По иску пограничного управления ФСБ суд во Владивостоке уже оштрафовал три из четырех компаний за нарушение правил вылова животных на общую сумму 122,2 миллиона рублей. А выданные Росрыболовством разрешения на вылов признаны сахалинским судом незаконными. Вот только ни суд, куда обращались зоозащитники с соответствующим иском, ни какие-либо другие ведомства до сих пор официально не обязали отловщиков выпустить китов.

В прочем, решений суда, может, и не понадобится. Неделю назад, 13 июня, адвокат Леонид Дутов, представляющий интересы отловщиков, внезапно заявил на суде, что первых четырех косаток его клиенты панировали добровольно отпустить уж в июне. В силу «некоторых причин» выпуск не состоялся, отложился на неделю. То есть активность на территории базы в бухте Средняя вполне может быть связана с выпуском китов. Правда, ведется этот процесс абсолютно непрозрачно и вразрез всех рекомендаций российских и мировых ученых.

Вот и сегодня зоозащитники наблюдают со стороны подготовку к вывозу животных, но никакой официальной информации до сих пор нет. Директор компании «Афалина» Алексей Решетов на звонки корреспондента «КП» не отвечает. Власти региона сообщили, что информацией не обладают.