2019-06-23T09:27:37+03:00
Общество

Во Владивостоке пропал памятник Сергею Лазо

Пропажу заметили на этой неделе [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Бюст Сергея Лазо, чудом уцелевший на территории брошенной воинской части, 2017 год.Бюст Сергея Лазо, чудом уцелевший на территории брошенной воинской части, 2017 год.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Посетители Русского острова на этой неделе обнаружили пропажу бюста Сергея Лазо который стоял рядом с заброшенной казармой бывшего городка артиллеристов. Пока не ясно, идет ли речь о краже или плановых реставрационных работах.

Редакция "Комсомольской правды" - Владивосток" отправила запрос в мэрию и Минобороны, если подтвердится, что скульптура похищена, последует обращение в полицию.

Очевидно, что объект давно являлся бесхозным, как и многие здания и сооружения, оставленные военными. Воинскую часть 10482 расформировали в середине нулевых. Казарма и ангары для боевой техники оказались заброшенными, но некоторые здания по-прежнему жилые. Несколько лет назад здесь располагался православный Душепопечительский центр реабилитации граждан.

Сегодня через территорию части ведет дорога к фортам номер 9 и 10, батарее 982, а также к острову Шкота и полуострову Кондратенкова со своими бухтами Новый Джигит, Боярин, Воевода, популярными у туристов.

Памятник Сергею Лазо - военачальнику и государственному деятелю, принимавшему активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке - был тожественно открыт в 1972 году в присутствии его дочери Ады Сергеевны. Как пишет член Общества изучения Амурского края Олег Стратиевский в своей книге «Остров Русский - страницы истории», изначально бюст располагался в поселке Экипажном, в скверике возе Дома офицеров. Но в 1979 году по просьбе командования ракетно-технической базы бюст перенесли в воинскую часть, а в его постамент заложили капсулу с «Посланием комсомольцам 2080 года».

Стоит отметить, что это не единственный на Русском острове памятник Сергею Лазо. Еще один находится в поселке Экипажный. Недавно его посетили чиновники городской администрации и запланировали в этом году благоустроить сквер.

Если у вас есть какая-либо информация о судьбе пропавшего бюста, просим сообщить на почту редакции «Комсомольской правды - Владивосток» kompr.vl@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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