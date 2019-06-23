За перестрелкой во Владивостоке стоит банда, возглавляемая «смотрящим по Тихой» по кличке Молдаван - СМИ

Источники в правоохранительных органах рассказали ИА PrimaMedia, что организаторы стрельбы из огнестрельного оружия в минувшую пятницу давно находятся в разработке специальной структуры МВД по борьбе с организованной преступностью.

Перестрелка случилась вечером 21 июня в районе кинотеатра «Галактика» на Тихой. Момент нападения попал в объектив камеры видеонаблюдения. В результате двое госпитализированы с травмами. Нападавшие скрылись, но полиция сообщила в субботу о задержании непосредственно того человека, который стрелял по своим оппонентам из «Сайги».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716035" frameborder="0"></iframe> На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети

Этого мужчину опознали как человека, известного в молодежной среде под кличкой Толстый. Он и его подельники - представители бандгруппы, возглавляемой местным жителем по кличке Молдаван, который считает себя «смотрящим за Тихой», сообщил журналистам источник.

Главарь хулиганской группировки Молдаван давно попал в поле внимания оперативников регионального управления МВД, специализирующихся на борьбе с оргпреступностью. Не так давно участники преступной группы в очередной раз отметились в криминальных сводках, избив человека до полусмерти. Потерпевший до сих пор находится в состоянии комы под наблюдением медиков.