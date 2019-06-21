2019-06-21T04:39:43+03:00
Общество

Поехали: на трассе Владивосток - Находка открыли новый мост взамен рухнувшему три года назад

Именно обрушение в Новолитовске под колесами грузовика дало старт мостопаду по всему краю
Сергей БАЛАНОВ
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Движение по новому мосту запустили в обоих направлениях. Фото: пресс-служба АПКДвижение по новому мосту запустили в обоих направлениях. Фото: пресс-служба АПК
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Закончилась эпопея с рухнувшим на трассе Владивосток - Находка мостом через реку Литовку. Это обрушение трехлетней давности дало старт настоящему мостопаду в Приморье. Сегодня по заново отстроенному сооружению, наконец, открыли движение по двум полосам, сообщили в «Примавтодоре».

История началась праздничным днем 23 февраля 2016 года, водитель большегруза с полным кузовом угля спокойно ехал в Находку привычным маршрутом. До пункта назначения несколько километров, справа Японское море, слева село Новолитовск, а под колесами старый мост 60-х годов постройки, каких много в Приморье. И вдруг этот мост начинает рушиться.

Все произошло как в кино: водитель услышал грохот позади, посмотрел в зеркало заднего вида и, когда понял, что мост рушится, резко ударил по педали газа. Хорошая реакция спасла – грузовик успел съехать с моста, когда несколько его пролетов упали в реку. Но остались порванные колеса и погнутые диски.

Меньше повезло легковому автомобилю, в котором сотрудник ГИБДД вместе со своей супругой возвращался со смены из Находки. Поравнявшись с задними колесами грузовика, водитель легковушки почувствовал, как плита уходит из-под колес. Полицейский крепче схватился за руль, но машина в этот момент уже летела вниз. Резкий удар пришелся на капот, после чего автомобиль верхом на рухнувшем пролете плавно опустился в реку. Супружеская пара почти не пострадала – спасли ремни и подушки безопасности

Краевые власти сразу же обвинили во всем водителя большегруза, допустившего превышение массы. Но в ГИБДД попросили не торопиться с выводами: именно на данном мосту ограничительных знаков не было, да и вообще это краевая трасса – часть международного транспортного коридора, по ней ездят грузовики и не такой массой. Когда после Новолитовска в Приморье упал второй, третий, четвертый, пятый мост, стало ясно, что в крае нужны срочные инвестиции в дорожную сеть.

Построенный к сегодняшнему дню мост через Литовку – это лишь первый шаг. Ранее в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» глава «Примавтодора» Алексей Ширшов рассказал, что амбициозная цель – проектировать по 25 мостов в год. Что касается Новолитовска, то мост построили очень кстати – возведенный военными временный переход с деревянным покрытием в последнее время приводил водителей в ужас.

Новый мост широкий – две полосы по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составляет 760 метров, самого моста – 144 метра. В строительстве использованы балки пролетного строения с преднапряженной арматурой, которые повышают срок службы сооружения. Мост выполнен с расчетной нагрузкой 14 тонн на ось, что соответствует современным стандартам грузоперевозок.

- Здесь осталось установить опоры освещения, шумозащитные экраны, выполнить работы по покраске опор моста. Далее будут выполнены работы по разборке временного моста и рекультивации русла реки», – сообщили дорожники.

Однако на трассе Владивосток – Находка в том самом международном транспортном коридоре остается еще много аварийных мостов, как, например, через реку Петровка. Или уже рухнувших мостов, вокруг которых соорудили временные объезды, как в Смоляниново или Домашлино. Немало мостов имеет весовое ограничение 20 или даже 10 тонн, что в отсутствие альтернативных путей делает многих перевозчиков нарушителями или даже потенциальными убийцами. Ведь в прошлом году, если забыли, в Осиновке рухнул очередной мост, кстати, почти по тому же сценарию, что и в Новолитовске. Только на этот раз большегруз не успел выбраться и расплющил ехавшую за ним легковушку, в которой погибла молодая мама со своей маленькой дочкой.

Всего в Приморье, по данным на февраль этого года, 717 мостов признаны ветхими и аварийными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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