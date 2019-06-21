2019-06-21T09:16:51+03:00
Общество

День города Владивостока 2019: программа мероприятий

В 2019 году День города Владивостока отметят хоть и без шествия, но с размахом
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году во Владивостоке на День города не будет традиционного шествия. Тем не менее, организаторы запланировали немало активностей и площадок, где с размахом можно отметить 159-ю годовщину со дня основания Владивостока.

Дневная концертная программа состоится 29 июня с 12:00 до 16:00 на центральной площади Владивостока. Весь день здесь будут работать 20 тематических локальных площадок, гостям раздадут цветные шары и флажки.

С 19:00 на центральной площади начнется вечерняя концертная программа. Всем посетителям площади будут раздавать светящиеся палочки, на сцене выступят творческие коллективы и группы города. Гвоздем программы станет певица Эмма М. Во время ее выступления начнется самая настоящая пенная вечеринка, которая продлится до 22:00.

Праздничный фейерверк начнется в 22:00 - сразу после выступления мэра Владивостока Олега Гуменюка. Запускать праздничный салют будут с трех мест: центральная площадь Владивостока, поселок Трудовое и поселок Подножье (о. Русский).

Основные праздничные мероприятия запланированы на 29 июня. Но и в другие дни будет работать немало площадок, на которых можно отпраздновать День города Владивостока.

28 июня:

С 12:00 до 13:30 пройдет концерт у Владивостокского городского Дворца детского творчества (Океанский пр., 43).

С 12:00 до 13.00 на площади перед торговым центром «Сотка» (пр. 100-летия Владивостока, 40) пройдет плац-концерт духового оркестра Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю.

29 июня:

В микрорайоне "Снеговая Падь" на придомовой территории дома № 9 по Анны Щетининой с 15:00 до 16:30 пройдет концерт и игровая программа для детей «Созвездие Владивостока».

С 12:00 до 15:00 в Экипажном на территории Порохового погреба №13 пройдут «Казачьи Гулянья».

На Набережной Цесаревича в 13:00 начнется концерт ФГКУ «Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота Министерства обороны России» «У самого синего моря…».

30 июня:

С 12:00 до 13:30 на мысе Песчаном (Строительная, 3) состоится концертная программа «Праздник любимого города».

В Адмиральском сквере (Светланская, 48) с 13:00 до 16:00 пройдет концерт «Тебе, родной Владивосток!», а также ярмарка - продажа изделий декоративно-прикладного творчества от общественной организации «Живи ярче».

В сквере им. Суханова (Суханова, 6) в 12:00 вокальные коллективы «Надежда» и «Вересень» представят свою концертную программу под названием «Город у моря».

В Трудовом на Лермонтова, 81 в 14:00 начнется концерт «Люблю тебя Владивосток».

На стадионе "Строитель" (пр. 100-летия Владивостока, 30б) с 14:00 до 16:00 пройдет эстафета "Веселыке старты".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
Главный синоптик края рассказал, когда на Приморье обрушатся тайфуны
Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети
ГИБДД рассказала, сколько денег собрали в этом году с приморских водителей
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной
Город засыпает: ремонтировать дороги во Владивостоке теперь будут ночью
Во Владивостоке после сильного пожара восстанавливают крышу дома по улице Крыгина
Приморские студенты с детьми теперь будут получать стипендию в 10 тысяч рублей
Творог и сметана с кишечной палочкой едва не попали на столы к приморцам
В Приморье построят новое казино к осени 2020 года
Памятник Хо Ши Мину откроют во Владивостоке 5 июля
Хабаровчанин украл в Приморье леера, чтобы отгородиться от мира
Света нет даже на Шаморе: во Владивостоке массово отключают электроэнергию
Сильные ливни и грозы не оставляют Приморский край
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» везут в Охотское море в сопровождении 70 человек
Фонд «Восточный Порт» провел выездное совещание во Врангеле
Во Владивостоке демонтировали еще два торговых объекта за незаконную торговлю
21 тонну гильз задержали таможенники при попытке вывоза из Приморья
Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым
За перевозку пассажиров без лицензии - штрафы и конфискация
18 выпускников из Приморья набрали по ЕГЭ максимальный балл
Капитана приговорили к условному сроку за посаженный на мель десантный корабль во Владивостоке
Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе
Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке