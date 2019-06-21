День города Владивостока 2019: программа мероприятий

В 2019 году во Владивостоке на День города не будет традиционного шествия. Тем не менее, организаторы запланировали немало активностей и площадок, где с размахом можно отметить 159-ю годовщину со дня основания Владивостока.

Дневная концертная программа состоится 29 июня с 12:00 до 16:00 на центральной площади Владивостока. Весь день здесь будут работать 20 тематических локальных площадок, гостям раздадут цветные шары и флажки.

С 19:00 на центральной площади начнется вечерняя концертная программа. Всем посетителям площади будут раздавать светящиеся палочки, на сцене выступят творческие коллективы и группы города. Гвоздем программы станет певица Эмма М. Во время ее выступления начнется самая настоящая пенная вечеринка, которая продлится до 22:00.

Праздничный фейерверк начнется в 22:00 - сразу после выступления мэра Владивостока Олега Гуменюка. Запускать праздничный салют будут с трех мест: центральная площадь Владивостока, поселок Трудовое и поселок Подножье (о. Русский).

Основные праздничные мероприятия запланированы на 29 июня. Но и в другие дни будет работать немало площадок, на которых можно отпраздновать День города Владивостока.

28 июня:

С 12:00 до 13:30 пройдет концерт у Владивостокского городского Дворца детского творчества (Океанский пр., 43).

С 12:00 до 13.00 на площади перед торговым центром «Сотка» (пр. 100-летия Владивостока, 40) пройдет плац-концерт духового оркестра Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю.

29 июня:

В микрорайоне "Снеговая Падь" на придомовой территории дома № 9 по Анны Щетининой с 15:00 до 16:30 пройдет концерт и игровая программа для детей «Созвездие Владивостока».

С 12:00 до 15:00 в Экипажном на территории Порохового погреба №13 пройдут «Казачьи Гулянья».

На Набережной Цесаревича в 13:00 начнется концерт ФГКУ «Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота Министерства обороны России» «У самого синего моря…».

30 июня:

С 12:00 до 13:30 на мысе Песчаном (Строительная, 3) состоится концертная программа «Праздник любимого города».

В Адмиральском сквере (Светланская, 48) с 13:00 до 16:00 пройдет концерт «Тебе, родной Владивосток!», а также ярмарка - продажа изделий декоративно-прикладного творчества от общественной организации «Живи ярче».

В сквере им. Суханова (Суханова, 6) в 12:00 вокальные коллективы «Надежда» и «Вересень» представят свою концертную программу под названием «Город у моря».

В Трудовом на Лермонтова, 81 в 14:00 начнется концерт «Люблю тебя Владивосток».

На стадионе "Строитель" (пр. 100-летия Владивостока, 30б) с 14:00 до 16:00 пройдет эстафета "Веселыке старты".