На Чукотке придумали способ сделать полеты на Дальнем Востоке дешевле

Тема тарифов на авиаперевозки в регионах ДФО была затронута во время «прямой линии» с Владимиром Путиным. Почти каждый дальневосточник знает: перелет, например, из Владивостока на Камчатку будет равен покупке авиабилетов в Москву. На Чукотке придумали выход из этой ситуации.

Как подсчитал глава региона, 30 процентов авиатарифа – это цена топлива, его доставка и аэропортовые сборы. Причем требования к содержанию воздушных гаваней едины как для крупных аэропортов вроде Шереметьево, так и для небольших, например, как на Чукотке. Аналогичные правила в части приема и выпуска самолетов и обслуживанию пассажиров.

- Одним из решений для снижения тарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики, а также фиксация стоимости топлива. Это сразу станет заметно для населения и нагрузка на региональные бюджеты сократится, - сказал Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа.

Безусловно, на снижение стоимости авиаперелетов влияет конкуренция, однако не во все регионы Дальнего Востока готовы зайти новые перевозчики. Например, на той же Чукотке себестоимость полётов не привлекательна для авиакомпаний, которые тратят большие деньги и не окупаются.