2019-06-21T12:55:07+03:00
Общество

На Чукотке придумали способ сделать полеты на Дальнем Востоке дешевле

Одно из решений – обнулить ставку аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Тема тарифов на авиаперевозки в регионах ДФО была затронута во время «прямой линии» с Владимиром ПутинымТема тарифов на авиаперевозки в регионах ДФО была затронута во время «прямой линии» с Владимиром ПутинымФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Тема тарифов на авиаперевозки в регионах ДФО была затронута во время «прямой линии» с Владимиром Путиным. Почти каждый дальневосточник знает: перелет, например, из Владивостока на Камчатку будет равен покупке авиабилетов в Москву. На Чукотке придумали выход из этой ситуации.

Как подсчитал глава региона, 30 процентов авиатарифа – это цена топлива, его доставка и аэропортовые сборы. Причем требования к содержанию воздушных гаваней едины как для крупных аэропортов вроде Шереметьево, так и для небольших, например, как на Чукотке. Аналогичные правила в части приема и выпуска самолетов и обслуживанию пассажиров.

- Одним из решений для снижения тарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики, а также фиксация стоимости топлива. Это сразу станет заметно для населения и нагрузка на региональные бюджеты сократится, - сказал Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа.

Безусловно, на снижение стоимости авиаперелетов влияет конкуренция, однако не во все регионы Дальнего Востока готовы зайти новые перевозчики. Например, на той же Чукотке себестоимость полётов не привлекательна для авиакомпаний, которые тратят большие деньги и не окупаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
Главный синоптик края рассказал, когда на Приморье обрушатся тайфуны
Автовладельцы получат выплаты в связи с инцидентом на теплосети
ГИБДД рассказала, сколько денег собрали в этом году с приморских водителей
Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки
Мемориальная доска в честь визита Ким Чен Ына появилась во Владивостоке
Во Владивостоке будущие спасатели отметили свой выпускной
Город засыпает: ремонтировать дороги во Владивостоке теперь будут ночью
Во Владивостоке после сильного пожара восстанавливают крышу дома по улице Крыгина
Приморские студенты с детьми теперь будут получать стипендию в 10 тысяч рублей
Творог и сметана с кишечной палочкой едва не попали на столы к приморцам
В Приморье построят новое казино к осени 2020 года
Памятник Хо Ши Мину откроют во Владивостоке 5 июля
Хабаровчанин украл в Приморье леера, чтобы отгородиться от мира
Света нет даже на Шаморе: во Владивостоке массово отключают электроэнергию
Сильные ливни и грозы не оставляют Приморский край
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» везут в Охотское море в сопровождении 70 человек
Фонд «Восточный Порт» провел выездное совещание во Врангеле
Во Владивостоке демонтировали еще два торговых объекта за незаконную торговлю
21 тонну гильз задержали таможенники при попытке вывоза из Приморья
Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым
За перевозку пассажиров без лицензии - штрафы и конфискация
18 выпускников из Приморья набрали по ЕГЭ максимальный балл
Капитана приговорили к условному сроку за посаженный на мель десантный корабль во Владивостоке
Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе
Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке