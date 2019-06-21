Каждую неделю «БКС Брокер» разыгрывает 100 000 рублей

Однако это не все бонусы, которые приготовили для новичков в «БКС Брокер». В рамках новой акции любое пополнение недавно открытого счета будет происходить без комиссии с карты любого банка. А те, кто внес на счет 50, 100 или 200 тысяч рублей, гарантированно получат кэшбэк в размере 1000, 2000 и 4000 рублей соответственно.

- В «БКС Брокер» есть не только комфортные и надежные условия инвестирования, но и поддержка начинающих инвесторов, которая особенно необходима на старте их работы, – рассказала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Отметим, что финансовую группу БКС, в состав которой входит ООО «Компания БКС», можно назвать одним из крупнейших брокеров на Московской бирже. Кроме того, в последние годы ФГ БКС признается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.