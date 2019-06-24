2019-06-24T05:08:10+03:00
Происшествия

Дети на Камчатке пытались покорить сопку и застряли почти на полпути к вершине

К испуганным подросткам забрался случайный прохожий, который успокаивал и поддерживал ребятишек до приезда спасателей
Александра ШОПЕНКО
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В царя горы решили поиграть четверо детей в возрасте от 10 до 12 летВ царя горы решили поиграть четверо детей в возрасте от 10 до 12 летФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Четверых детей обманула коварная Никольская сопка, которая находится в историческом центре Петропавловска-Камчатского. Подросткам показалось, что покорить возвышенность ничего не стоит, и попытались взобраться наверх. Однако на разной высоте от их решительности не осталось и следа.

В царя горы четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет решили поиграть вечером 22 июня. Покоряли сопку подростки по отвесному склону. На высоте в 25 метров мальчик и одна девочка поняли, что не могут ни продолжать восхождение, ни спуститься вниз. Две другие девочки смогли дойти до отметки в 40 метров, но их постигла та же участь, что и первую группу.

В этом и заключается коварство Никольской – дело в том, что ближе к вершине сопка представляет собой не монолит, а состоит из сыпучих камней. Смельчаки, забравшись примерно до середины сопки, понимают, что без посторонней помощи они не могут они не могут ни забраться выше, ни вернуться к подножию. Вызволяют таких горе-покорителей сопки с помощью специального альпинистского снаряжения.

- Двух девочек, которые находились на высоте примерно 40 метров от подножья, было решено поднимать наверх. Еще одна девочка и мальчик находились на высоте примерно 25 метров от основания сопки. Рядом с ними спасатели обнаружили взрослого мужчину – им оказался прохожий, который поднялся к детям после того, как увидел, что им требуется помощь, и поддерживал ребят до приезда спасателей. Всех троих сотрудники МЧС России спустили вниз, - рассказали в пресс-службе главка МЧС России по Камчатскому краю.

Спасательная операция завершилась успешно, но ее проведение осложняли зеваки, которые из-за любопытства то и дело норовили попасть под падающие с вершины камни. Полиции пришлось оцеплять опасный участок. Спасенные дети были переданы врачам скорой помощи, серьезных ран специалисты не обнаружили. После с подростками провели профилактическую беседу.

Спасатели рассказывают, что Никольская сопка пользуется популярностью у жителей и гостей Камчатки. Однако недооценивать возвышенность не стоит и ни в коем случае не пытаться взбираться по отвесным склонам сопок без специального снаряжения! Подобная самодеятельность может закончиться серьезной травмой или гибелью. Об этом систематически нужно напомнить детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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