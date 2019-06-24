2019-06-24T06:29:51+03:00
Общество

"Black Bacardi, танцы в моей кровати": стало известно, кто выступит на празднике выпускников во Владивостоке

Завершится праздник на стадионе «Авангард» салютом с музыкальным сопровождением
Сергей БАЛАНОВ
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Кадр клипа GAZIROVKA - BlackКадр клипа GAZIROVKA - Black
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В администрации Владивостока раскрыли интригу, рассказав, кто выступит в пятницу, 28 июня, на общегородском выпускном. Приглашенной звездой станет группа GAZIROVKA, известная своим танцевальным хитом Black.

Праздник пройдет на стадионе «Авангард» с 18:00 до 22:00, на него приглашены все выпускники владивостокских школ, их родители и учителя. Площадка способна принять 8 тысяч человек.

Завершится выпускной концертом группы GAZIROVKA и музыкальным салютом. Группу создали в сентябре 2017 года автор текстов и исполнитель Никита Юрьевич песен и автор музыки Максим Ивашин. Стали популярны после выступления на Big Love Show в феврале 2018 года. Их клип на песню Black на официальном канале группы собрал 16 миллионов просмотров, а вышедшая днем позже фанатская версия – более 170 миллионов.

Кроме этой группы перед выпускниками выступят лучшие творческие коллективы города, состоится огненно-пиротехническое шоу.

- Администрация города впервые подготовила масштабную развлекательную программу для выпускников. Уверен, что этот выпускной оставит у вчерашних школьников только самые приятные впечатления, - рассказал Дмитрий Нестеренко, начальник городского управления по делам молодежи.

Во время праздника вчерашние школьники смогут отправить письмо себе в будущее, которое их учителя вручат им через несколько лет на последующих встречах. На стадионе подготовят фотозоны, площадку с караоке, азот-крио-шоу, шоу мыльных пузырей и мастер-классы по изготовлению нитрококтелей.

Вход по пригласительным билетам. Каждый выпускник сможет привести с собой только одного родителя.

Кстати, уже на следующий день, 29 июня, Владивосток отмечает 159-летие. В День города на центральной площади выступит еще один кумир молодежи - российская певица Эмма М, а после концерта небо украсят огни праздничного салюта. Редакция «Комсомольской правды» публикует программу мероприятий во Владивостоке на День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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