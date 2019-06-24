Пресс на крови: неизвестные в масках разгромили базу катеров и избили человека в Приморье

На катерную базу в Хасанском районе Приморья напала группа неизвестных и устроила погром. Мужчины повредили машины и разнесли домик, в котором находился смотритель стоянки. Работника базы сильно избили.

Разгромили неизвестные стоянку катеров, которая находится на муниципальном пляже в поселке Посьет. Концовку бесчинства сняли на видео очевидцы. На опубликованных кадрах видно: сделав дело, группа внушительных размеров мужчин в масках спокойно садится в «Тойоту Прадо» и Митсубиши Паджеро» и покидают место происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716236" frameborder="0"></iframe> Неизвестные в масках разгромили базу катеров в Приморье.Социальные сети

На втором видео можно увидеть последствия погрома. Люди в масках разбили стекло микрогрузовика, а также нехило помяли иномарку. Досталось и домику, который стоит на базе. Неизвестные, по предварительным данным, въехали в него на одном из внедорожников и снесли часть строения. В этот момент в нем находился сотрудник стоянки, которого мужчины в масках избили и ранили из пистолета. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (максимальное наказание – до 7,5 лет тюрьмы – прим.ред.). В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению, - прокомментировали в СУ СКР по Приморскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716237" frameborder="0"></iframe> Последствия погрома на стоянке катеров в Приморье.Социальные сети

Жители поселка Посьет в комментариях под видео кричат о том, что налет совершили члены местной ОПГ, которые таким образом запугивают тех, кто противится их деятельности. Люди боятся за свои жизни и требуют, чтобы правоохранительные органы разобрались в ситуации.

К слову, у жителей не только поселка Посьет, но и всего Хасанского района, есть основания требовать мирной жизни у правоохранителей. В начале июня члены предположительно одной банды на автозаправке обстреляли автомобиль с людьми. Когда пострадавшие попытались скрыться, мужчины погнались за ними, тараня машину. В результате в реанимации оказался атаман казачьего хутора «Вольный». После в поселке Посьет сожгли автомобиль человека, который написал заявление на бандитов в полицию.

А ведь около года назад жители еще одного поселка в Хасанском районе – Краскино – записали видеообращение Владимиру Путину с просьбой разобраться и прекратить творящийся беспредел. Люди утверждают, что группа людей кавказской национальности терроризирует район и их поселок. Жители поселка обвиняют бандитов в том, что они угоняют, разбивают и поджигают машины, а также угрожают всем – и бизнесменам, и обычным людям.