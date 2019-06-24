2019-06-24T12:16:48+03:00
Общество

Нашелся! Бюст Сергея Лазо из Владивостока увезли в тайгу

После того, как «Комсомолка» забила тревогу, следы памятника быстро обнаружили
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Бюст Сергея Лазо, стоявший на территории заброшенной воинской частиБюст Сергея Лазо, стоявший на территории заброшенной воинской частиФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, куда делся бюст Сергея Лазо из заброшенной воинской части на Русском острове. О его пропаже «Комсомольская правда» - Владивосток» сообщила в воскресенье, 23 июня. Оказалось, памятник на прошлой неделе вывезли сотрудники администрации Лазовского района, чтобы отреставрировать и установить в селе Лазо.

В администрации Владивостока, куда обратилась с вопросом «Комсомолка», объяснили, что памятник не является муниципальной собственностью, он просто-напросто бесхозный. Но лазовские чиновники на всякий случай согласовали свою инициативу.

Городок артиллеристов на Русском острове, который расположен по пути на форт №10, военные покинули в середине нулевых. Стоявший у заброшенной казармы монумент чудом уцелел. Там то его и обнаружил один из жителей села Лазо.

- Ко мне обратился житель, говорит, его сын нашел памятник Лазо брошенный, давайте его к нам привезем, - рассказал глава администрации села Лазо Юрий Мосальский журналисту «Комсомолки». - Я справки навел, с главой Владивостока все согласовал, и мы его забрали. Приехали на Русский остров с манипулятором, думали, он цельный, гранитный, тяжелый. Оказалось, полый внутри, и стенки тонкие. Килограмм 200 весит всего, можно было на легковой машине приехать забрать.

Как рассказал глава района, уже осенью бюст водрузят на постамент в поселке Лазо. Постараются успеть ко Дню села.

- Вы вчера написали про памятник, у меня два дня телефон разрывается, - говорит Юрий Мосальский. - Но вы хорошо написали, интересно, подробно. Мне самому было любопытно историю почитать. Приглашаем вас осенью на открытие памятника.

Владивосток не останется обделенным, ведь на Русском острове в поселке Экипажный есть бюст Сергея Лазо №2, у которого недавно побывал городской глава и распорядился благоустроить вокруг него территорию. Этот бюст, кстати, отлит из чугуна. Расположен он рядом с бывшими артиллерийскими мастерскими, в которых в годы гражданской войны располагались казармы учебной инструкторской школы. Именно тут в январе 1920 года перед юнкерами выступил сам Сергей Лазо, призвав перейти на сторону большевиков.

Чугунный бюст Сергея Лазо - военачальника и государственного деятеля, принимавшего активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, - установили на высоком постаменте в Экипажном во второй половине 18970-х годов. То есть позднее того, который уехал в Лазовский район.

Каменный Лазо появился в 1972 году, на открытии памятника присутствовала дочь военачальника Ада Сергеевна. Кстати, каменный бюст тоже располагался в поселке Экипажном, возле Дома офицеров. Но в 1979 году по просьбе командования ракетно-технической базы бюст перенесли в воинскую часть, а в его постамент заложили капсулу с «Посланием комсомольцам 2080 года». Судьбу капсулы редакции «КП-Владивосток» пока не удалось отследить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дожди и шквалистый ветер: главный синоптик Приморья рассказал, чего ожидать от новой рабочей недели
Приморцы смогут сами выбрать время, до которого часа в магазине можно будет купить алкоголь
В Приморье погиб 14-летний подросток
В полиции рассказали подробности аварии с автобусом на трассе в Приморье
Настоящая жара: в Приморье ждут 35 градусов
Еще на семи пляжах и водоемах Приморья разрешили купаться специалисты
Приморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по Робототехнике
Во Владивостоке благоустроят форт Поспелова, чтобы презентовать его гостям ВЭФ
Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 24 июня
Осталось надеяться на государство: пайщики долгостроя на Русском ждут финансирования
На этой неделе Владивосток ждут массовые отключения воды
В Приморье потеплеет до +30 градусов
Китайский рынок в Уссурийске тушили 12 часов