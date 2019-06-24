Нашелся! Бюст Сергея Лазо из Владивостока увезли в тайгу

Стало известно, куда делся бюст Сергея Лазо из заброшенной воинской части на Русском острове. О его пропаже «Комсомольская правда» - Владивосток» сообщила в воскресенье, 23 июня. Оказалось, памятник на прошлой неделе вывезли сотрудники администрации Лазовского района, чтобы отреставрировать и установить в селе Лазо.

В администрации Владивостока, куда обратилась с вопросом «Комсомолка», объяснили, что памятник не является муниципальной собственностью, он просто-напросто бесхозный. Но лазовские чиновники на всякий случай согласовали свою инициативу.

Городок артиллеристов на Русском острове, который расположен по пути на форт №10, военные покинули в середине нулевых. Стоявший у заброшенной казармы монумент чудом уцелел. Там то его и обнаружил один из жителей села Лазо.

- Ко мне обратился житель, говорит, его сын нашел памятник Лазо брошенный, давайте его к нам привезем, - рассказал глава администрации села Лазо Юрий Мосальский журналисту «Комсомолки». - Я справки навел, с главой Владивостока все согласовал, и мы его забрали. Приехали на Русский остров с манипулятором, думали, он цельный, гранитный, тяжелый. Оказалось, полый внутри, и стенки тонкие. Килограмм 200 весит всего, можно было на легковой машине приехать забрать.

Как рассказал глава района, уже осенью бюст водрузят на постамент в поселке Лазо. Постараются успеть ко Дню села.

- Вы вчера написали про памятник, у меня два дня телефон разрывается, - говорит Юрий Мосальский. - Но вы хорошо написали, интересно, подробно. Мне самому было любопытно историю почитать. Приглашаем вас осенью на открытие памятника.

Владивосток не останется обделенным, ведь на Русском острове в поселке Экипажный есть бюст Сергея Лазо №2, у которого недавно побывал городской глава и распорядился благоустроить вокруг него территорию. Этот бюст, кстати, отлит из чугуна. Расположен он рядом с бывшими артиллерийскими мастерскими, в которых в годы гражданской войны располагались казармы учебной инструкторской школы. Именно тут в январе 1920 года перед юнкерами выступил сам Сергей Лазо, призвав перейти на сторону большевиков.

Чугунный бюст Сергея Лазо - военачальника и государственного деятеля, принимавшего активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, - установили на высоком постаменте в Экипажном во второй половине 18970-х годов. То есть позднее того, который уехал в Лазовский район.

Каменный Лазо появился в 1972 году, на открытии памятника присутствовала дочь военачальника Ада Сергеевна. Кстати, каменный бюст тоже располагался в поселке Экипажном, возле Дома офицеров. Но в 1979 году по просьбе командования ракетно-технической базы бюст перенесли в воинскую часть, а в его постамент заложили капсулу с «Посланием комсомольцам 2080 года». Судьбу капсулы редакции «КП-Владивосток» пока не удалось отследить.