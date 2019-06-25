Сядешь или заплатишь: лжеборцы с наркотиками похищали людей в Приморье, вымогали деньги и подбрасывали героин

В Приморье пойдет под суд банда из шести человек, которая устраивала беспредел в Приморье, прикрываясь якобы благими целями. Члены ОПГ, размахивая фальшивыми удостоверениями сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, нагло похищали людей и требовали деньги, угрожая уголовным преследованием за продажу запрещенных веществ.

ДЕРЗКИЕ

ОПГ в 2014 году создал, как считает следствие, ранее судимый за вымогательство мужчина. Специализировалась банда на похищении людей, которые, по версии главаря, имели отношение к торговле наркотиками. С жертвами не церемонились – били, силком затаскивали в машину и везли в помещение, оборудованное под кабинет.

На месте людям сообщали, что у фиктивных силовиков есть доказательства причастности жертв к продаже наркотиков. Похищенным угрожали уголовным преследованием, сопровождая избиениями. Под физическим и психическим воздействием жертвы «ломались» и рассказывали о других людях, причастных к обороту наркотиков. Ряд похищенных соглашались выплачивать бандитам дань.

Творила бесчинства ОПГ под присмотром своего высокопоставленного силовика – бывшего заместителя начальника отдела регионального ФСКН. Следствию удалось установить его причастность к двум преступлениям. Так, по его указанию одному их похищенных подкинули сверток с героином. Впоследствии мужчину обвинили в хранении и распространении наркотиков в особо крупном размере.

ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ ДО СУДА

Орудовала ОПГ «силовиков» до 2015 года. За этот период в Приморье бандиты похитили 22 человека.

- Уголовные дела были возбуждены по статьям «Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений организованной группой» и «Вымогательство, совершенное организованной группой». Предоставлявший похитителям помещение также привлечен к уголовной ответственности за пособничество, - сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Не ушел от следствия и экс-замначальника отдела управления краевого ФСКН. Мужчина обвиняется по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий». Максимальное наказание – до десяти лет тюрьмы.

Уголовные дела переданы в суд.