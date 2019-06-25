Владивостокских Кирилла и Мефодия решили не прятать в деревянный саркофаг

Кирилла и Мефодия не будут прятать в деревянный саркофаг до окончания строительства музейно-театрального комплекса, как планировалось ранее. Как рассказали «Комсомолке» в мэрии Владивостока, композицию скульптора Эдуарда Барсегова на сопке Орлиное Гнездо решили просто отремонтировать и оставить на радость посетителям. А когда музейный комплекс на месте снесенных корпусов ДВГТУ все же достроят, святых ждет капитальный ремонт, после чего памятник станет частью единого архитектурного ансамбля.

Вечером 25 июня рабочие уже приступили к ремонту, подтвердили в мэрии. Ранее в управлении дорог и благоустройства сообщали, что один из самых известных памятников Владивостока в ближайшее время закроют специальным коробом, но от этой идеи в итоге отказались.

Памятник нуждается в ремонтеФото: Сергей БАЛАНОВ

Видовая площадка бывшего университета с памятником изобретателям славянской азбуки оказались на стройплощадке после того, как во Владивостоке решили построить музейный комплекс, собрав под одной крышей филиалы Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея. Как будет выглядеть этот мегамузей, пока неизвестно, эскизы от архитектурного бюро Asymptote Architecture часто подвергают критике. На сопке Орлиное гнездо ради этого комплекса в короткие сроки снесли старые корпуса университета. Вместе с Культурно-образовательным комплексом, площадку под который выделили на Русском острове возле кампуса ДВФУ, весь проект оценивается в 30 миллиардов рублей.

Изобретателей азбуки не будут прятать от посетителей видовой площадки

Тем временем в музее Арсеньева состоялись общественные слушания, посвященные наполнению культурно-образовательного и музейного комплекса, а точнее его музейной составляющей. Как оказалось, помимо Музейного центра - Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея востока и Приморской картинной галереи - здесь будут квартироваться Высшая школа музыкальных и театральных искусств и концертный зал Мариинского театра. То есть комплекс будет настолько большим, что уместит в себе огромное количество залов и экспозиций.

Как рассказала представитель Третьяковской галереи Лара Котрелева все три участника сейчас параллельно и согласовано развивают концепцию своего присутствия и деятельности под одной крышей. Пока точки над «i» не расставлены и есть большой риск того, что содружество и такое партнерство может вдруг превратиться в коммунальную квартиру, в которой люди что-то делят, ресурсы и т.д. В то время как инициаторам идеи хотелось бы, чтобы этот комплекс на сопке горожанами воспринимался как единое целое.