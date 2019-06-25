2019-06-25T15:05:11+03:00
Общество

Владивостокских Кирилла и Мефодия решили не прятать в деревянный саркофаг

Но капитального ремонта памятнику не избежать [фото]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Кирилл и Мефодий во ВладивостокеКирилл и Мефодий во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Кирилла и Мефодия не будут прятать в деревянный саркофаг до окончания строительства музейно-театрального комплекса, как планировалось ранее. Как рассказали «Комсомолке» в мэрии Владивостока, композицию скульптора Эдуарда Барсегова на сопке Орлиное Гнездо решили просто отремонтировать и оставить на радость посетителям. А когда музейный комплекс на месте снесенных корпусов ДВГТУ все же достроят, святых ждет капитальный ремонт, после чего памятник станет частью единого архитектурного ансамбля.

Вечером 25 июня рабочие уже приступили к ремонту, подтвердили в мэрии. Ранее в управлении дорог и благоустройства сообщали, что один из самых известных памятников Владивостока в ближайшее время закроют специальным коробом, но от этой идеи в итоге отказались.

Памятник нуждается в ремонте Фото: Сергей БАЛАНОВ

Памятник нуждается в ремонтеФото: Сергей БАЛАНОВ

Видовая площадка бывшего университета с памятником изобретателям славянской азбуки оказались на стройплощадке после того, как во Владивостоке решили построить музейный комплекс, собрав под одной крышей филиалы Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея. Как будет выглядеть этот мегамузей, пока неизвестно, эскизы от архитектурного бюро Asymptote Architecture часто подвергают критике. На сопке Орлиное гнездо ради этого комплекса в короткие сроки снесли старые корпуса университета. Вместе с Культурно-образовательным комплексом, площадку под который выделили на Русском острове возле кампуса ДВФУ, весь проект оценивается в 30 миллиардов рублей.

Изобретателей азбуки не будут прятать от посетителей видовой площадки

Изобретателей азбуки не будут прятать от посетителей видовой площадки

Тем временем в музее Арсеньева состоялись общественные слушания, посвященные наполнению культурно-образовательного и музейного комплекса, а точнее его музейной составляющей. Как оказалось, помимо Музейного центра - Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея востока и Приморской картинной галереи - здесь будут квартироваться Высшая школа музыкальных и театральных искусств и концертный зал Мариинского театра. То есть комплекс будет настолько большим, что уместит в себе огромное количество залов и экспозиций.

Как рассказала представитель Третьяковской галереи Лара Котрелева все три участника сейчас параллельно и согласовано развивают концепцию своего присутствия и деятельности под одной крышей. Пока точки над «i» не расставлены и есть большой риск того, что содружество и такое партнерство может вдруг превратиться в коммунальную квартиру, в которой люди что-то делят, ресурсы и т.д. В то время как инициаторам идеи хотелось бы, чтобы этот комплекс на сопке горожанами воспринимался как единое целое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Синоптики назвали день, когда в Приморье будет жарко
Водителя скорой помощи в Приморье уволили из-за больничного
Не хочу, не буду: приморцец отказался лечиться от заразного туберкулеза, поэтому оказался в больнице принудително
Игорь Пушкарев: «Открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом»
В Приморье изменят Устав края
В Приморье появится 11 центров амбулаторной онкологической помощи
Не радует: синоптики дали предварительный прогноз на предстоящий июль
В центре Владивостоке могут радикально изменить движение автотранспорта
В Приморье ищу пропавшую девять месяцев назад женщину
Старый-новый оператор: в Приморье определились с компанией, которая будет заведовать мусором
Погода во Владивостоке на 25 июня 2019 года: днем до +20, ветер и местами туман
Дожди и шквалистый ветер: главный синоптик Приморья рассказал, чего ожидать от новой рабочей недели
Приморцы смогут сами выбрать время, до которого часа в магазине можно будет купить алкоголь
В Приморье 14-летний подросток разбился на квадроцикле
В полиции рассказали подробности аварии с автобусом на трассе в Приморье
Настоящая жара: в Приморье ждут 35 градусов
Еще на семи пляжах и водоемах Приморья разрешили купаться специалисты
Приморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по Робототехнике
Во Владивостоке благоустроят форт Поспелова, чтобы презентовать его гостям ВЭФ
Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 24 июня
Осталось надеяться на государство: пайщики долгостроя на Русском ждут финансирования
На этой неделе Владивосток ждут массовые отключения воды
В Приморье потеплеет до +30 градусов
Китайский рынок в Уссурийске тушили 12 часов