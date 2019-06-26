2019-06-26T04:46:45+03:00
Общество

Белоруссия попросила перевести отделение своего посольства из Хабаровска во Владивосток

Некоторые связывают это с переносом столицы Дальнего Востока
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий МедведевСоответствующее распоряжение подписал Дмитрий МедведевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Отделение посольства Республики Белоруссия переедет из Хабаровска во Владивосток. С такой просьбой к России обратилась белорусская сторона. Министерство иностранных дел РФ поддержало инициативу. С переездом также согласились власти как Хабаровского края, так и Приморья

Соответствующее распоряжение о переносе отделения посольства Белоруссии из Хабаровска в дальневосточную столицу подписал Дмитрий Медвдедев. Документ уже появился на официальном интернет-портале правовой информации.

- Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Хабаровского края и администрацией Приморского края, об открытии в городе Владивостоке отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации с одновременным закрытием отделения в городе Хабаровске, - сообщается в документе.

Администрации Приморья для посольства Белоруссии рекомендовано выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки. Также краевым властям рекомендовано помочь союзному государству в решении других организационных вопросов.

Новую точку на карте дипломатических отношений, по мнению ряда экспертов, Белоруссия отметила не случайно. Как известно, в прошлом году столицей российского Дальнего Востока вместо Хабаровска стал Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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