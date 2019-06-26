Сергей Александрович Ефимкин: ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»

Сергей Александрович работает в ГБУЗ «ПДККТБ» с 2004 года. В короткие сроки заявил о себе, как о высокопрофессиональном специалисте, который заинтересован в постоянном совершенствовании знаний и привлечении в больницу новых современных технологий. Именно с его приходом появилась возможность использовать видеоэндоскопическую аппаратуру для проведения диагностики и лечения детей и подростков с туберкулезом.

Сергей Александрович внедрил в практику метод введения препаратов и лекарств эндотрахеально, что положительно повлияло на сроки выздоровления.

Сергей Ефимкин в совершенстве владеет компьютерной техникой, он долгое время обеспечивал работу всей технической базы в больнице, внес весомый вклад во внедрение современной системы автоматизированных рабочих мест и новой для Приморья фтизиатрической телемедицинской связи.

Сергея Александровича отличают такие свойства характера, как ответственность, дисциплинированность, нацеленность на саморазвитие и совершенствование в профессиональной сфере. Коллеги ценят его за коммуникабельность, доброжелательность и умение найти подход к любому маленькому пациенту и его родителям.

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