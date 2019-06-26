Сильное землетрясение у берегов Камчатки: полуостров продолжают сотрясать афтершоки

У восточного побережья Камчатки в акватории Берингова моря зафиксирован мощный подземный толчок. Землетрясений магнитудой 6,4 произошло в 14:18 по местному времени (12:18 по Владивостоку). Его последствия ощутили жители ближайшего поселка.

Эпицентр сейсмособытия находился в 82 километрах от поселка Усть-Камчатск и на глубине в 71 километр. По силе и интенсивности сотрясений специалисты оценивают землетрясение как «разрушительное». Спасатели отправились на обследование социально-значимых и опасных объектов. Разрушений и жертв нет.

- Жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой 3-4 балла, приборы показывали пять баллов. Угрозу цунами специалисты не объявляли – для этого магнитуда землетрясения должна быть 6,5, - сообщили в диспетчерской сейсмостанции «Петропавловск».

Стоит отметить, что в том районе продолжают повторяться подземные толчки (афтершоки). Пока специалисты зафиксировали девять афтершоков магнитудой 3. Такое сотрясение, по словам экспертов, неощутимо.

Напомним, что накануне в том же районе произошло первое землетрясение. Его магнитуда составила 6,2, глубина – 52 километра. Подземные толчки силой порядка 5-6 баллов ощутили жители Усть-Камчатска, в поселке Ключи сейсмособытие достигло 3-4 баллов. Разрушений и жертв не зафиксировано.