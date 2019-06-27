2019-06-27T07:20:32+03:00
Здоровье

Мария Сергеевна Сария: ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»

Врач - отоларинголог, врач высшей категории, участник номинации «Доктор года - 2019»
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Стаж работы по специальности более 24 лет, из которых 20 лет в Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице. Мария Сергеевна стояла у истоков создания этой специализированной детской клиники. По ее инициативе был создан кабинет отоларинголога в детской фтизиатрической службе Приморья.

Ежегодно она принимает более 3000 детей и подростков с различной патологией. Мария Сергеевна активно занимается информационно-просветительской работой среди населения, проводит большую профилактическую работу в медицинских и общеобразовательных учреждениях Приморья.

Она в совершенстве владеет методикой эндотрахеальных вливаний противотуберкулезных препаратов и антисептиков, за последние пять лет провела почти 3000 этих сложных процедур, что дало положительную динамику в лечении детей. Мария Сергеевна сегодня единственный в крае специалист по детской фтизио-оториноларингологии, она успешно применяет местную терапию, которая благоприятно сказывается на клиническом излечении туберкулезного процесса.

Мария Сергеевна активно ведет научную деятельность, участвует в профессиональных конференциях и форумах. Ее очень любят маленькие пациенты и их родители, которым она щедро отдает тепло своей души. В коллективе пользуется заслуженным уважением коллег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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