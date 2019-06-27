2019-06-27T08:45:53+03:00
Общество

Школьники из Приморья прошли стажировку в Москве

Ребятам устроили насыщенную программу пребывания, которая касалась «погружения» в сферу исследовательских интересов
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Команда школьников поселка Терней из Приморского края, ставшая победителем в конкурсе исследовательских проектов «Человек и природа - 2019», побывала в главном офисе АО «СУЭК» на встрече с заместителем генерального директора - директором по логистике Денисом Илатовским.

В апреле этого года в Приморском крае завершился конкурс исследовательских проектов среди школьников и школьных команд «Человек и природа». Его цель – привлечь внимание школьников к вопросам ответственного природопользования, повышение интереса учащихся к проведению научных исследований в области биологии, географии, физики, химии и экологии.

Организаторами Конкурса школьных исследовательских проектов выступили Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко РАН, МГИМО, Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, АО "СУЭК", Приморский краевой институт развития образования, Фонд молодежных инициатив «Татьянин день – Приморье».

Как сообщила руководитель команды-победительницы Галина Максимова, в Москве ребятам была организована насыщенная программа пребывания, которая, конечно, в первую очередь, касалась «погружения» в сферу исследовательских интересов ребят.

- Более двух недель мы были погружены в образовательные семинары, получали новые знания, знакомились с новыми подходами в изучении ботаники, общей биологии, экологии, - говорит педагог. - Все полученные знания пригодятся ребятам для новых исследовательских работ.

В ходе встречи ребята познакомились с историей компании, спецификой работы угледобывающей отрасли. Говорили и о том, какое внимание уделяется вопросам экологии на предприятиях АО «СУЭК». Не без интереса слушали ребята о развитии приморских предприятиях компании. Также экскурсантам показали макеты горной техники, проекта нового диспетчерского пункта одного из портов.

- Ответственное отношение лежит в основе всех технологий предприятий нашей компании: будь то добыча угля или его транспортировка и погрузка в портах. Сохранение окружающей среды – один из приоритетов компании, поэтому нам так важно воспитание экологической грамотности среди населения, стимулирование школьников к исследовательской деятельности в области естественных наук, природопользования и экологии, - подытожил встречу Денис Илатовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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