2019-06-27T09:19:04+03:00
Здоровье

«ПримаМед+» Медицинский центр

Ваше здоровье - наш приоритет!
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Главный врач «ПримаМед+» - Дмитрий Дмитриевич Проходцев.

«ПримаМед+» - один из прогрессивных медицинских центров, где используются уникальный комплекс передовых методик и оборудование нового поколения. За неполные десять лет своей работы он стал известен далеко за пределами Приморья - география пациентов включает Хабаровский и Камчатский край, Амурскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области. Многие отмечают, что уровень оказываемых здесь медицинских услуг сопоставим с лечением в зарубежных клиниках.

«ПримаМед+» - многопрофильная клиника, в которой оказывают широкий спектр услуг, таких, как акушерство и гинекология, онкология, пластическая хирургия, косметология, оториноларингология, урология, травматология, детская хирургия, терапия, аллергология, эндокринология и кардиология.

В Медицинский центр входит поликлиническая служба, клинико-биохимическая лаборатория, операционный блок, многопрофильный хирургический и химиотерапевтический стационары. В операционном блоке ежегодно проводится свыше 1200 операций различной сложности. Выполняются онкологические (в т.ч. реконструктивные) и эстетические операции на молочной железе, липосакция, блефаропластика, лапароскопическая холецистэктомия, удаление камней в мочевом пузыре, операции ЛОР-органов у взрослых, детей и многие другие.

«ПримаМед+» - единственное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, где проводится вакуумная эксцизия образований молочных желез под контролем УЗИ на аппарате Encor, позволяющая получить высококачественные образцы тканей и удалить одномоментно несколько доброкачественных образований при минимальной травматизации.

Здесь работает команда профессионалов высокого класса, достаточно сказать, что в этом учреждении работают 10 врачей высшей категории, 13 кандидатов медицинских наук и 1 доктор медицинских наук.

Контактные данные:

Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 103,

тел.: 8(423)244-55-55;

сайт: www.primamed-dv.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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