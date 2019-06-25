Во Владивостоке прошла масштабная гонка STRIDER RACING VLADIVOSTOK

В минувшие выходные, на самой красивой улице нашего города - Проспекте Красоты, состоялась яркая масштабная гонка STRIDER RACING VLADIVOSTOK, объединившая более ста участников из Владивостока и других городов Приморского Края.

Соревнования проходили при поддержке Управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока и Федерации Беговелоспорта Приморского Края.

Для учеников первой на Дальнем Востоке школы беговела STRIDER SCHOOL VLADIVOSTOK эти соревнования стали уже тринадцатыми по счёту.

Маркина Алиса с родителями

Все райдеры показали высокий уровень подготовки.

В категории 2 + яркими и быстрыми были девочки - Луговая Изабелла и Маркина Алиса, которые уже не первый раз поднимаются на пьедестал.

В категории 3+ места разделились среди мальчиков 2015 года рождения.

Первым стал Раздобреев Эдуард, вторым - Павлов Даниил, закрыл тройку призёров - Пак Тимур, мальчик который живет в Уссурийске, но тренируется во Владивостоке, каждый раз преодолевая расстояния более 100 км.

Тарасюк Данила с родителями

В категории 4+ разгорелась нешуточная борьба, эмоции зашкаливали, нервы были на пределе.

Некоторые родители так и не сумели справится со своими эмоциями.

Ветров Никита занял почетное 2 место, третье призовое ушло к Буйному Ивану.

В категории 5+ все стабильно.

Харлампова Руслана и Русин Даниил

Действующий чемпион школы и Strider Cup Moscow - Климан Егор в очередной раз доказал и показал свои высокие навыки владения беговелом.

Второе место взял выпускник Strider School Vladivostok - Карайченцев Лев, который так же является одним из самых сильных гонщиков Приморского Края на протяжении 2ух лет.

Замкнул же тройку лидеров - Коршенко Андрей, вырвав третье место у своего друга и соратника Ласюкова Владимира.

Вот такое замечательное и спортивное выдалось 23 июня!

Победители и призеры 2+ Савин Макар, Луговая Изабелла и Маркина Алиса

Победители категории 3+ Раздобреев Эдуард, Павлов Данил и Пак Тимур

Победители категории 4+ Саратов Артур, Ветров Никита, Буйный Иван