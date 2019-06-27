Без души: житель Сахалина напал с оружием на храм, а потом ограбил магазин

Сразу два разбойных нападения совершил в сахалинском городе Невельске 35-летний мужчина. Сначала он попробовал ограбить православный храм, но самоотверженная служительница сорвала планы налетчика. Тогда мужчина пошел в соседний магазин и заставил продавца отдать ему выручку.

Своей целью мужчина выбрал храм на улице Ленина. Войдя в церковь, он тут же выстрелили из пневматического пистолета в потолок и начал угрожать оружием служительнице. Мужчина требовал отдать ему иконы, крестики и другое имущество храма. Однако женщина оказалась не из робкого десятка и дала отпор налетчику, и ему пришлось бежать из церкви ни с чем.

Но на этом мужчина не остановился и буквально через полчаса совершил еще одну попытку нападения. И на этот раз она увенчалась успехом. На той же улице мужчина залетел в магазин, приставил дуло пистолета к голове продавца и потребовал отдать ему всю выручку. Испугавшись за свою жизнь, сотрудник торговой точки вытащил все деньги из кассы и отдал налетчику. Добычей мужчины стало 9,5 тысячи рублей. Заполучив деньги, злоумышленник взял такси до Южно-Сахалинска. Поездка обошлась ему в три тысячи рублей.

- Полицейские установили личность налетчика, им оказался житель Поронайска, который неоднократно был судим за кражи и другие подобные преступления. Мужчина неделю скрывался от полиции в квартире в Южно-Сахалинске, там его и задержали, - рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

Налетчик стал фигурантом двух уголовных дел по статье «Разбой». Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Подозреваемый взят под стражу.