Полиция прокомментировала налет на котельные в Большом Камне

В приморском городе Большой Камень в ночь на 28 июня неизвестные ворвались в три котельные и, угрожая сотрудникам теплопунктов, отключили горячую воду. Чрез несколько часов ситуацию взяли под контроль и вернули горожанам коммунальную услугу.

- Сотрудники полиции проводят проверку информации о незаконном отключении от источников жизнеобеспечения в городе Большой Камень. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Участники инцидента опрошены, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с законом.

Напомним, жители Большого Камня в ночь на 28 июня остались без горячей воды. Люди, которые, вероятно, относятся к бывшему арендатору госимущества – АО «Теплоком» - попытались саботировать работу городских котельных, которыми сейчас заправляет МУП «Горхоз». «Засланцы» от конкурентов врывались на объекты, угрожали и, по некоторым данным, брали заложников.