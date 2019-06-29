2019-06-29T06:12:33+03:00
Общество

Полиция прокомментировала налет на котельные в Большом Камне

Конкуренты оставили жителей города без горячей воды
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Полиция опросила всех участников инцидента. Фото со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия Новикова.Полиция опросила всех участников инцидента. Фото со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия Новикова.
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В приморском городе Большой Камень в ночь на 28 июня неизвестные ворвались в три котельные и, угрожая сотрудникам теплопунктов, отключили горячую воду. Чрез несколько часов ситуацию взяли под контроль и вернули горожанам коммунальную услугу.

- Сотрудники полиции проводят проверку информации о незаконном отключении от источников жизнеобеспечения в городе Большой Камень. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Участники инцидента опрошены, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с законом.

Напомним, жители Большого Камня в ночь на 28 июня остались без горячей воды. Люди, которые, вероятно, относятся к бывшему арендатору госимущества – АО «Теплоком» - попытались саботировать работу городских котельных, которыми сейчас заправляет МУП «Горхоз». «Засланцы» от конкурентов врывались на объекты, угрожали и, по некоторым данным, брали заложников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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