2019-06-29T06:29:24+03:00
Общество

Как во Владивостоке отгуляли общегородской выпускной

Несмотря на суровую приморскую погоду, праздник для школьников Владивостока все же состоялся
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В пятницу 28 июня, во Владивостоке состоялся общегородской выпускной. Мероприятие проходило на стадионе Авангард, и, по прогнозам администрации, должно было объединить более 8 тысяч человек из 77 школ города. Но, по нашим наблюдениям, «разрывная» вечеринка такого числа выпускников не собрала. Тем не менее, прибывающих школьников и их родственников хватило,чтобы на центральной улице Владивостока с центра до Гайдамака образовалась семибалльная пробка.

Выпускной, как и планировалось, был торжественно открыт в 18:00 с шоу программы, включающей выступление местных артистов с хитами и танцами. Первое время молодежь не особо включалась в «разогрев» под открытым небом и расходилась по тематическим площадкам, или вовсе покидала мероприятие. Одной из причин такого стала совсем не летняя погода. Хмурые тучи, ветер и температура в +12 градусов сопровождали выпускников в добрый путь.

- Я ожидал более интересной программы. Из всех площадок мы нормально провели время только в караоке. Шоу нас не зацепило, вряд ли будем оставаться до конца программы, - сказал Александр из 64 школы.

- Мы здесь находимся с 17 часов, и пока все круто. Хоть мы и немного замерзли, но все равно дождемся обещанных ребят и салюта - заявила выпускница 54 школы Мария.

Постепенно выпускники все же смогли поймать нужное настроение и начали активно участвовать в развлекательной программе.

Ближе к концу мероприятия школьников немного согрело огненно-пиротехническое шоу, а затем с напутственной речью вышел глава Владивостока Олег Гуменюк. Он очень быстро поздравил выпускников, пожелав им удачно поступить в вузы и остаться жить в городе у моря.

Закончился общегородской выпускной выступлением группы GAZIROVKA. Ребята исполнили два своих хита, во время которых ненароком вызвали дождь и разогнали еще часть будущих абитуриентов. Всех, тех кто спасался бегством от дождя, дуэт в шутку назвал «предателями» и продолжил выступление, в конце которого оставшихся ожидал пятиминутный салют.

Отдельно отметим, что на проведение выпускного было потрачено 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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