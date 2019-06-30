Владивосток отдал дань памяти первооткрывателей и отметил день рождения

Владивосток в эти выходные отмечает День города. Традиционно, первые лица городской администрации вышли на катере в море и спустили на воду венок и цветы, чтобы выразить благодарность и уважение тем, кто основал 159 лет назад нынешнюю столицу российского Дальнего Востока, а также отдал жизнь, защищая дальневосточные рубежи.

Венок на волнах залива Петра Великого. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии Владивостока

Глава города Олег Гуменюк со своими заместителями, а также председателем Совета ветеранов Сергей Кондратенко, адмиралом в отставке Константином Сиденко и другими почетными гостями вышли 29 июня в акваторию залива Петра Великого, где сначала почтили минутой молчания память прапорщика Николая Васильевича Комарова, солдат и офицеров 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, которые основали военный пост Владивосток, а также участников Русско-японской и Второй мировой войн, затем спустили на волны венок.

Почетные гости мероприятия. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии Владивостока

В этот же день на центральной площади Владивостока для горожан состоялся праздничный концерт с шоу с трюков экскаваторов, файер-шоу, пенной вечеринкой и салютом. Приглашенной звездой стала российская певица с сахалинскими корнями Эмма М.

День города на центральной площади. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба мэрии Владивостока

Немного испортила впечатление от праздника холодная дождливая погода. Синоптики обещают, что уже со 2 июля – день образования Владивостока – солнце начнет пробиваться сквозь облака и туман и в приморскую столицу вернется лето.