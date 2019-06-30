2019-06-30T13:16:03+03:00
Общество

«Армия-2019»: жители Владивостока дорвались до кабин истребителей и новейших кораблей

Главными площадками международного форума стали Корабельная набережная и аэродром Центральная Угловая [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Форум «Армия-2019» во ВладивостокеФорум «Армия-2019» во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ
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Юбилейный пятый военно-технический форум «Армия-2019» проходил в эти выходные во Владивостоке сразу на пяти площадках, а также на полигоне под Уссурийском. Главной точкой форума стал 33-й причал на Корабельной набережной, где все желающие смогли не только осмотреть военную технику, но и попасть на борт новейшего в составе флота корвета. А самой экзотической – взлетная полоса аэродрома Центральная Угловая.

На аэродроме можно было увидеть высотный истребитель МиГ-31БМ, противолодочный самолет Ил-38, многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30М2, вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-8АМТШ, радиолокационные станции, системы ПВО «С-400», ЗРПК «Панцирь-С» и многое другое. Впервые на выставке презентовали истребитель Су-35С - самолет поколения 4++. Свою технику показали представители ДОСААФ.

Все желающие смогли побывать в кресле пилотов и примерить летную экипировку. Большинство пришли туда с детьми, у которых возможность прикоснуться к военной технике вызвала особенный восторг.

Аэродром Центральная Угловая Фото: Вадим ПОПОВ

Аэродром Центральная УгловаяФото: Вадим ПОПОВ

Форум «Армия-2019» во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Форум «Армия-2019» во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ

Любой желающий мог примерить летную форму Фото: Вадим ПОПОВ

Любой желающий мог примерить летную формуФото: Вадим ПОПОВ

Аэродром Центральная Угловая Фото: Вадим ПОПОВ

Аэродром Центральная УгловаяФото: Вадим ПОПОВ

Аэродром Центральная Угловая Фото: Вадим ПОПОВ

Аэродром Центральная УгловаяФото: Вадим ПОПОВ

Высотный истребитель МиГ-31БМ Фото: Вадим ПОПОВ

Высотный истребитель МиГ-31БМФото: Вадим ПОПОВ

Противолодочный самолет Ил-38 Фото: Вадим ПОПОВ

Противолодочный самолет Ил-38Фото: Вадим ПОПОВ

Форум «Армия-2019» на аэродроме Центральная Угловая Фото: Вадим ПОПОВ

Форум «Армия-2019» на аэродроме Центральная УгловаяФото: Вадим ПОПОВ

Вертолет Ка-29 Фото: Вадим ПОПОВ

Вертолет Ка-29Фото: Вадим ПОПОВ

Су-34 Фото: Вадим ПОПОВ

Су-34Фото: Вадим ПОПОВ

Вертолет Ми-8АМТШ Фото: Вадим ПОПОВ

Вертолет Ми-8АМТШФото: Вадим ПОПОВ

Любой желающий мог оказаться в кабине Фото: Вадим ПОПОВ

Любой желающий мог оказаться в кабинеФото: Вадим ПОПОВ

Гости выставки прогуливаются по истребителю Фото: Вадим ПОПОВ

Гости выставки прогуливаются по истребителюФото: Вадим ПОПОВ

В кабине МиГ-31БМ Фото: Вадим ПОПОВ

В кабине МиГ-31БМФото: Вадим ПОПОВ

Фото в кабине на память Фото: Вадим ПОПОВ

Фото в кабине на памятьФото: Вадим ПОПОВ

Сотрудники аэродрома следят за безопасностью Фото: Вадим ПОПОВ

Сотрудники аэродрома следят за безопасностьюФото: Вадим ПОПОВ

Восторгу детей не было предела Фото: Вадим ПОПОВ

Восторгу детей не было пределаФото: Вадим ПОПОВ

Примерка летного шлема Фото: Вадим ПОПОВ

Примерка летного шлемаФото: Вадим ПОПОВ

Показательные полеты ДОСААФ Фото: Вадим ПОПОВ

Показательные полеты ДОСААФФото: Вадим ПОПОВ

Показательные полеты ДОСААФ Фото: Вадим ПОПОВ

Показательные полеты ДОСААФФото: Вадим ПОПОВ

Ка-52 Фото: Вадим ПОПОВ

Ка-52Фото: Вадим ПОПОВ

Большое счастье, когда можно все потрогать Фото: Вадим ПОПОВ

Большое счастье, когда можно все потрогатьФото: Вадим ПОПОВ

Дети на боевой машине пехоты Фото: Вадим ПОПОВ

Дети на боевой машине пехотыФото: Вадим ПОПОВ

Морпех в окружении детей Фото: Вадим ПОПОВ

Морпех в окружении детейФото: Вадим ПОПОВ

На Корабельной набережной каждый смог посетить боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, осмотреть экспозицию боевой техники Береговых войск ВМФ. Впервые гостям показали современный береговой ракетный комплекс «Бастион».

А главное, впервые горожане смогли попасть на борт новейшего корвета «Громкий», который вошел в состав флота только в декабре. На него все выходные стояли большие очереди.

Выставка «Армия-2019» на Корабельной набережной Фото: Вадим ПОПОВ

Выставка «Армия-2019» на Корабельной набережнойФото: Вадим ПОПОВ

Все желающие смогли попасть на борт кораблей ТОФ Фото: Вадим ПОПОВ

Все желающие смогли попасть на борт кораблей ТОФФото: Вадим ПОПОВ

Очередь на корвет «Громкий» Фото: Вадим ПОПОВ

Очередь на корвет «Громкий»Фото: Вадим ПОПОВ

Моряки встречали гостей дружелюбно Фото: Вадим ПОПОВ

Моряки встречали гостей дружелюбноФото: Вадим ПОПОВ

Андреевский флаг над Золотым Рогом Фото: Вадим ПОПОВ

Андреевский флаг над Золотым РогомФото: Вадим ПОПОВ

Корабли ТОФ открыли двери для горожан Фото: Вадим ПОПОВ

Корабли ТОФ открыли двери для горожанФото: Вадим ПОПОВ

Военно-технический форум «Армия-2019» Фото: Вадим ПОПОВ

Военно-технический форум «Армия-2019»Фото: Вадим ПОПОВ

Военно-технический форум «Армия-2019» Фото: Вадим ПОПОВ

Военно-технический форум «Армия-2019»Фото: Вадим ПОПОВ

Дети на военном корабле ТОФ Фото: Вадим ПОПОВ

Дети на военном корабле ТОФФото: Вадим ПОПОВ

Выставка вооружения на Корабельной набережной Фото: Вадим ПОПОВ

Выставка вооружения на Корабельной набережнойФото: Вадим ПОПОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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