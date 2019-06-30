«Армия-2019»: жители Владивостока дорвались до кабин истребителей и новейших кораблей
Юбилейный пятый военно-технический форум «Армия-2019» проходил в эти выходные во Владивостоке сразу на пяти площадках, а также на полигоне под Уссурийском. Главной точкой форума стал 33-й причал на Корабельной набережной, где все желающие смогли не только осмотреть военную технику, но и попасть на борт новейшего в составе флота корвета. А самой экзотической – взлетная полоса аэродрома Центральная Угловая.
На аэродроме можно было увидеть высотный истребитель МиГ-31БМ, противолодочный самолет Ил-38, многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30М2, вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-8АМТШ, радиолокационные станции, системы ПВО «С-400», ЗРПК «Панцирь-С» и многое другое. Впервые на выставке презентовали истребитель Су-35С - самолет поколения 4++. Свою технику показали представители ДОСААФ.
Все желающие смогли побывать в кресле пилотов и примерить летную экипировку. Большинство пришли туда с детьми, у которых возможность прикоснуться к военной технике вызвала особенный восторг.
Форум «Армия-2019» во ВладивостокеФото: Вадим ПОПОВ
Любой желающий мог примерить летную формуФото: Вадим ПОПОВ
Высотный истребитель МиГ-31БМФото: Вадим ПОПОВ
Противолодочный самолет Ил-38Фото: Вадим ПОПОВ
Форум «Армия-2019» на аэродроме Центральная УгловаяФото: Вадим ПОПОВ
Вертолет Ка-29Фото: Вадим ПОПОВ
Су-34Фото: Вадим ПОПОВ
Вертолет Ми-8АМТШФото: Вадим ПОПОВ
Любой желающий мог оказаться в кабинеФото: Вадим ПОПОВ
Гости выставки прогуливаются по истребителюФото: Вадим ПОПОВ
В кабине МиГ-31БМФото: Вадим ПОПОВ
Фото в кабине на памятьФото: Вадим ПОПОВ
Сотрудники аэродрома следят за безопасностьюФото: Вадим ПОПОВ
Восторгу детей не было пределаФото: Вадим ПОПОВ
Примерка летного шлемаФото: Вадим ПОПОВ
Показательные полеты ДОСААФФото: Вадим ПОПОВ
Показательные полеты ДОСААФФото: Вадим ПОПОВ
Ка-52Фото: Вадим ПОПОВ
Большое счастье, когда можно все потрогатьФото: Вадим ПОПОВ
Дети на боевой машине пехотыФото: Вадим ПОПОВ
Морпех в окружении детейФото: Вадим ПОПОВ
На Корабельной набережной каждый смог посетить боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, осмотреть экспозицию боевой техники Береговых войск ВМФ. Впервые гостям показали современный береговой ракетный комплекс «Бастион».
А главное, впервые горожане смогли попасть на борт новейшего корвета «Громкий», который вошел в состав флота только в декабре. На него все выходные стояли большие очереди.
Выставка «Армия-2019» на Корабельной набережнойФото: Вадим ПОПОВ
Все желающие смогли попасть на борт кораблей ТОФФото: Вадим ПОПОВ
Очередь на корвет «Громкий»Фото: Вадим ПОПОВ
Моряки встречали гостей дружелюбноФото: Вадим ПОПОВ
Андреевский флаг над Золотым РогомФото: Вадим ПОПОВ
Корабли ТОФ открыли двери для горожанФото: Вадим ПОПОВ
Военно-технический форум «Армия-2019»Фото: Вадим ПОПОВ
Военно-технический форум «Армия-2019»Фото: Вадим ПОПОВ
Дети на военном корабле ТОФФото: Вадим ПОПОВ
Выставка вооружения на Корабельной набережнойФото: Вадим ПОПОВ
ИСТОЧНИК KP.RU