2019-06-30T13:40:30+03:00
Общество

Ливни и грозы накроют Владивосток в первую неделю июля

Потеплеет лишь к следующему воскресенью
Сергей БАЛАНОВ
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Первая неделя июля не порадует солнцем. Фото: windy.comПервая неделя июля не порадует солнцем. Фото: windy.com
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Неутешительным можно назвать прогноз на следующую неделю для Владивостока. Все погодные карты и сайты показывают, что туманы будут чередоваться с ливнями и грозами, а температура воздуха начнет повышаться только к выходным.

Ливневый дождь и грозы вероятнее всего в середине недели. На субботу прогноз тоже неблагоприятный. В остальные дни пасмурно и небольшие кратковременные дожди.

Как и всю предыдущую неделю, температура воздуха будет колебаться в районе 14-16 градусов тепла. Лишь в воскресенью возможно потепление. Если верить прогнозам, в воскресенье будет малооблачно, значит над приморской столицей, наконец-то, покажется солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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