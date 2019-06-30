Ливни и грозы накроют Владивосток в первую неделю июля

Неутешительным можно назвать прогноз на следующую неделю для Владивостока. Все погодные карты и сайты показывают, что туманы будут чередоваться с ливнями и грозами, а температура воздуха начнет повышаться только к выходным.

Ливневый дождь и грозы вероятнее всего в середине недели. На субботу прогноз тоже неблагоприятный. В остальные дни пасмурно и небольшие кратковременные дожди.

Как и всю предыдущую неделю, температура воздуха будет колебаться в районе 14-16 градусов тепла. Лишь в воскресенью возможно потепление. Если верить прогнозам, в воскресенье будет малооблачно, значит над приморской столицей, наконец-то, покажется солнце.