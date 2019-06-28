Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница

В клинике созданы комфортные условия для лечения, обучения, отдыха и реабилитации детей. На базе больницы работает современный Центр телемедицинских консультаций, который сократил сроки догоспитальной диагностики и лечения юных жителей Приморья, позволил уменьшить финансовые расходы родителей на поездки в краевой центр.

Коллектив больницы стал инициатором открытия Межрайонного реабилитационного центра для профилактики, диагностики и восстановительной терапии детей и подростков, который в 2019 году будет открыт для семи муниципальных образований края с базой в Октябрьском районе Приморья.

ГБУЗ «ПДККТБ» является ведущим учреждением по оказанию противотуберкулезной медицинской помощи детям и подросткам Приморского края и наш основной проект – развитие профилактической и реабилитационной помощи группам риска по бронхолегочной патологии.

Главный лозунг больницы - «Будущее Приморья - без туберкулеза»! В планах у коллектива - достигнуть снижения заболеваемости туберкулезом у детей и подростков в 2 раза к 2022 году.

Главный врач: Селютин Юрий Абрамович врач высшей категории, Председатель региональной общественной организации «Ассоциация фтизиатров Приморского края».

Владивосток, 690024, ул. Вторая, д. 21;

тел./факс (423) 238-80-76;

Эл.почта: primtub@mail.ru;

Сайт: http.primtub.ru