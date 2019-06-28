2019-06-28T04:32:39+03:00
Общество

Пропавшую девять месяцев назад жительницу Приморья волонтеры нашли в другой стране

Женщина жива, здорова и уже вышла на связь
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: primpoisk25.Фото: primpoisk25.
Изменить размер текста:

История с пропавшей еще в 2018 году девушкой получила счастливый конец. Репетитора из Уссурийска пропала девять месяцев назад, а 26 июня 2019 года внезапно нашлась в другой стране. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Заявка на поиск молодой женщины родом из Уссурийска поступила волонтерам группы «ПримПоиск» еще 24 июня. Как рассказали сами волонтеры, информации у них было крайне мало. Девушка пропала в конце сентября 2018 года. Ровно с тех пор она перестала выходить на связь с родными и близкими. Родственники даже не могли примерно предположить, где находится Наталья Т. Усложняло поиск и отсутствие особых примет. Да что далеко ходить - неизвестно было даже то, во что пропавшая могла бы быть одета.

- Решили перевести поиск в информационный и по максимуму репостить информацию. Поиск координировала волонтер Евгения, - рассказали члены команды «ПримПоиск».

Информация очень быстро разлетелась по социальным сетям, а уж потом и по всему Интернету. Стало ясно, что пропавшая может находиться в другой стране. Уже 26 июня волонтерам удалось добыть точное направление, в котором они-то и принялись искать девушку. Единственное преткновение - языковой барьер. В этом волонтерам помогли уже переводчики.

- Ну а дальше, было проще. Спасибо переводчикам Алене, Анне и Лидии, которые в другой стране распространяли информацию и нашли нам контакт нашей «потеряшки», - рассказали волонтеры.

Благодаря слаженной работе девушку из Уссурийска, пропавшую девять месяцев назад, действительно удалось найти в другой стране. С Натальей Т. на связь вышла волонтер «ПримПоиска» Евгения. Далее вся информация в обязательном порядке поступила в полицию.

Рассказывать подробности истории Евгений отказалась, ссылаясь на запрет.

- Мы даем подписку о неразглашении информации. Родственники против, да и сама «потеряшка» против, чтобы мы рассказывали какие-то подробности, - ответила корреспонденту «Комсомолки» Евгения.

Между тем, известно только то, что Наталья Т. найдена живой и здоровой, а в копилке команды «ПримПоиска» появилась одна надпись:

«НАТАЛЬЯ Т. НАЙДЕНА! ЖИВА! Спасибо всем огромное за помощь в поисках. Найдена координатором ПРОО «ПримПоиск» за пределами РФ. #завершенные_поиски»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Обвинения не имеют отношение к реальности»: Письмо пилота «Аэрофлота» назвали попыткой опорочить компанию для собственной выгоды
Оказалось, командир воздушного судна Виталий Алексеев собрался устроиться в зарубежную фирму и пробует манипулировать своим нынешним руководством
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Новости 24
Неприятные нововведения ждут автомобилистов Приморского края
Глава Владивостока лично примет работы по восстановлению крыши после серьезного пожара на Крыгина
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 28 июня
О погоде в Приморье: дожди и ливни с грозами
Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух
ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков
АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления
Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод