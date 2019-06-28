Пропавшую девять месяцев назад жительницу Приморья волонтеры нашли в другой стране

История с пропавшей еще в 2018 году девушкой получила счастливый конец. Репетитора из Уссурийска пропала девять месяцев назад, а 26 июня 2019 года внезапно нашлась в другой стране. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Заявка на поиск молодой женщины родом из Уссурийска поступила волонтерам группы «ПримПоиск» еще 24 июня. Как рассказали сами волонтеры, информации у них было крайне мало. Девушка пропала в конце сентября 2018 года. Ровно с тех пор она перестала выходить на связь с родными и близкими. Родственники даже не могли примерно предположить, где находится Наталья Т. Усложняло поиск и отсутствие особых примет. Да что далеко ходить - неизвестно было даже то, во что пропавшая могла бы быть одета.

- Решили перевести поиск в информационный и по максимуму репостить информацию. Поиск координировала волонтер Евгения, - рассказали члены команды «ПримПоиск».

Информация очень быстро разлетелась по социальным сетям, а уж потом и по всему Интернету. Стало ясно, что пропавшая может находиться в другой стране. Уже 26 июня волонтерам удалось добыть точное направление, в котором они-то и принялись искать девушку. Единственное преткновение - языковой барьер. В этом волонтерам помогли уже переводчики.

- Ну а дальше, было проще. Спасибо переводчикам Алене, Анне и Лидии, которые в другой стране распространяли информацию и нашли нам контакт нашей «потеряшки», - рассказали волонтеры.

Благодаря слаженной работе девушку из Уссурийска, пропавшую девять месяцев назад, действительно удалось найти в другой стране. С Натальей Т. на связь вышла волонтер «ПримПоиска» Евгения. Далее вся информация в обязательном порядке поступила в полицию.

Рассказывать подробности истории Евгений отказалась, ссылаясь на запрет.

- Мы даем подписку о неразглашении информации. Родственники против, да и сама «потеряшка» против, чтобы мы рассказывали какие-то подробности, - ответила корреспонденту «Комсомолки» Евгения.

Между тем, известно только то, что Наталья Т. найдена живой и здоровой, а в копилке команды «ПримПоиска» появилась одна надпись:

«НАТАЛЬЯ Т. НАЙДЕНА! ЖИВА! Спасибо всем огромное за помощь в поисках. Найдена координатором ПРОО «ПримПоиск» за пределами РФ. #завершенные_поиски»