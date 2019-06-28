2019-06-28T07:16:35+03:00
Общество

Против лома: банда захватила котельные и перекрыла горячую воду в любимом приморском городе Путина

В разборках между конкурентами пострадали местные жители [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Очевидцы налетов рассказали, что все происходило около часа-двух ночи. Фото со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия Новикова.Очевидцы налетов рассказали, что все происходило около часа-двух ночи. Фото со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия Новикова.
Изменить размер текста:

Без горячей воды на неопределенный срок едва не остались жители Большого Камня в Приморье. В ночь на 28 июня люди, которые, вероятно, относятся к бывшему арендатору госимущества – АО «Теплоком» - попытались саботировать работу городских котельных, которыми сейчас заправляет МУП «Горхоз». «Засланцы» от конкурентов врывались на объекты, угрожали и, по некоторым данным, брали заложников.

- Действительно, в ночь на 28 июня жителям Большого Камня дали горячую воду. Бывшей теплоснабжающей организации «Теплоком» это, по всей видимости, не сильно понравилось и они на трех тепловых пунктах перекрыли задвижки, остановили воду, выгнали оттуда представителей МУП «Городское хозяйство». Была вызвана полиция, администрация города, все вернули в нормальное русло. Жителям услуга горячего водоснабжения предоставляется, на объектах находится предприятие, у которого заключен договор с администрацией – МУП «Горхоз». Пострадавших нет, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Анатолий Орлов, начальник отдела жизнеобеспечения департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края.

Банда захватила котельные и перекрыла горячую воду в любимом приморском городе Путина.Видео со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия НовиковаСоциальные сети

Очевидцы налетов рассказали, что все происходило около часа-двух ночи. Банда атаковала тепловые пункты номер один, шесть и семь, везде сотрудники не были готовы к натиску конкурентов. Из всех объектов налетчики выгоняли персонал «Горхоза», перекрывали воду и оставляли дежурить своих людей. Пот словам местных жителей и очевидцев, в банде были ранее неоднократно судимые лица.

Почти во всех котельных украли оперативные журналы. Фото со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия Новикова.

Почти во всех котельных украли оперативные журналы. Фото со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия Новикова.

- Они выломали решетку, залезли внутрь, напугали нашего сотрудника топором и украли оперативный журнал, в котором все пометки по котлу делаются, остановили воду. На другом теплопункте налетчики забаррикадировались внутри и перекрыли вентиль, - поделился очевидец.

По словам юристов, налетчиков могут привлечь к уголовной ответственности по статьям «Самоуправство» (арест до полугода, либо до пяти лет тюрьмы. Все зависит от части статьи), «Умышленное повреждение имущества» (от двух до пяти лет тюрьмы, в зависимости от части статьи) и «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения» (наказание – до трех лет тюрьмы).

Немедленно вмешаться в ситуацию от правоохранителей потребовал депутат парламента Приморья Дмитрий Новиков. Полиция ситуацию пока не прокомментировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Обвинения не имеют отношение к реальности»: Письмо пилота «Аэрофлота» назвали попыткой опорочить компанию для собственной выгоды
Оказалось, командир воздушного судна Виталий Алексеев собрался устроиться в зарубежную фирму и пробует манипулировать своим нынешним руководством
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Новости 24
Неприятные нововведения ждут автомобилистов Приморского края
Глава Владивостока лично примет работы по восстановлению крыши после серьезного пожара на Крыгина
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 28 июня
О погоде в Приморье: дожди и ливни с грозами
Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух
ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков
АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления
Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод