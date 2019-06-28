Против лома: банда захватила котельные и перекрыла горячую воду в любимом приморском городе Путина

Без горячей воды на неопределенный срок едва не остались жители Большого Камня в Приморье. В ночь на 28 июня люди, которые, вероятно, относятся к бывшему арендатору госимущества – АО «Теплоком» - попытались саботировать работу городских котельных, которыми сейчас заправляет МУП «Горхоз». «Засланцы» от конкурентов врывались на объекты, угрожали и, по некоторым данным, брали заложников.

- Действительно, в ночь на 28 июня жителям Большого Камня дали горячую воду. Бывшей теплоснабжающей организации «Теплоком» это, по всей видимости, не сильно понравилось и они на трех тепловых пунктах перекрыли задвижки, остановили воду, выгнали оттуда представителей МУП «Городское хозяйство». Была вызвана полиция, администрация города, все вернули в нормальное русло. Жителям услуга горячего водоснабжения предоставляется, на объектах находится предприятие, у которого заключен договор с администрацией – МУП «Горхоз». Пострадавших нет, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Анатолий Орлов, начальник отдела жизнеобеспечения департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/717169" frameborder="0"></iframe> Банда захватила котельные и перекрыла горячую воду в любимом приморском городе Путина.Видео со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия НовиковаСоциальные сети

Очевидцы налетов рассказали, что все происходило около часа-двух ночи. Банда атаковала тепловые пункты номер один, шесть и семь, везде сотрудники не были готовы к натиску конкурентов. Из всех объектов налетчики выгоняли персонал «Горхоза», перекрывали воду и оставляли дежурить своих людей. Пот словам местных жителей и очевидцев, в банде были ранее неоднократно судимые лица.

Почти во всех котельных украли оперативные журналы. Фото со страницы депутата парламента Приморья Дмитрия Новикова.

- Они выломали решетку, залезли внутрь, напугали нашего сотрудника топором и украли оперативный журнал, в котором все пометки по котлу делаются, остановили воду. На другом теплопункте налетчики забаррикадировались внутри и перекрыли вентиль, - поделился очевидец.

По словам юристов, налетчиков могут привлечь к уголовной ответственности по статьям «Самоуправство» (арест до полугода, либо до пяти лет тюрьмы. Все зависит от части статьи), «Умышленное повреждение имущества» (от двух до пяти лет тюрьмы, в зависимости от части статьи) и «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения» (наказание – до трех лет тюрьмы).

Немедленно вмешаться в ситуацию от правоохранителей потребовал депутат парламента Приморья Дмитрий Новиков. Полиция ситуацию пока не прокомментировала.