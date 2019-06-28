Врио главного врача: Надежда Викторовна Горелик, кандидат медицинских наук.

Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Ежедневно его посещают более тысячи человек. Каждому приморцу, от ребенка до взрослого, здесь доступна специализированная медико – санитарная, высокотехнологичная медицинская помощь. Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи – это восемь структурных подразделений, две с половиной тысячи операций в год, двести из которых – высокотехнологичные, стационар с четырьмя тысячами пациентов в год и уникальная реабилитация детей-инвалидов.

Это многопрофильное медицинское учреждение оснащено современным оборудованием для качественного проведения инструментальной и лабораторной диагностики, включая компьютерные, эндоскопические и ультразвуковые методы.

В составе Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи: Центр материнства и детства, Банк хранения стволовых клеток, Врачебно-физкультурный диспансер, Центр реабилитации слуха, Центр вакцинопрофилактики, специализированные диагностические службы и единственный на Дальнем Востоке специализированный Центр восстановительной медицины и реабилитации, который обслуживает детей-инвалидов психоневрологического и ортопедического профиля.

Контактные данные: г. Владивосток, 690091, ул. Уборевича 30/37

Телефон: 8 (423) 240-66-69

Сайт: http://kkcsvmp.ru