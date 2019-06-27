Долгостроям дали срок

До последнего времени участие в долевом строительстве для людей было своеобразной «лотереей». Большинство из них благополучно отпраздновали новоселье, но сотни жителей региона годами ждут окончания строительства. Для того, чтобы помочь этим приморцам, в конце апреля в регионе создан Фонд помощи обманутым дольщикам. О том, как власти планируют обеспечить добросовестных покупателей законными квартирами, рассказала генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края», председатель совета Фонда помощи обманутым дольщикам Ольга Сун-жаю.

Механизм создан

- Ольга Викторовна, насколько остро стоит проблема жилищных «недостроев» в крае?

- В Приморском крае насчитывается не менее 30 недостроенных объектов - дома и микрорайоны, расположенные по адресам: проспект Красного знамени, 158, улицы Грибоедова, 46, Кипарисовая, 26, 2-я Поселковая, 3в, Пихтовая, 35, ЖК «Лайф» в районе улицы Лесной, жилой комплекс «Снеговая Падь. Комплекс „Д“» - во Владивостоке; восемь домов в Артеме - жилой микрорайон в границах улиц Лазо, Горького, Куйбышева, в районе улиц Хасанской, 2-я Рудничная, 9, Лазо 15/1, Тихоокеанской, Гоголя; два дома в Уссурийске - на Выгонной, 7 и Крестьянской, 94 и другие объекты, которые, вероятно, еще предстоит признать проблемными - такие тоже есть.

- И сколько людей пострадало от действий недобросовестных застройщиков?

В регионе насчитывается порядка трех тысяч семей, которые уже много лет не могут получить свои квартиры, застройщики не в состоянии завершить работу в силу разных причин. На сегодняшний день вопрос обманутых дольщиков является приоритетным в списке социальных проблем в Приморском крае и стоит на особом контроле у губернатора региона Олега Кожемяко. Мы изучили лучшие практики по решению проблемы обманутых дольщиков в стране и внедрили их на своей территории.

- Чей опыт применен в Приморье?

- В Приморье вплотную занялись поиском решения проблемы в 2018 году, когда была создана инициативная группа по этому вопросу. В нее вошли представители Корпорации развития Приморского края и профильных департаментов администрации региона. Были изучены практики, наработанные в Липецкой и Самарской областях, в Республике Татарстан. В итоге было решено создать Фонд помощи обманутым дольщикам, что позволяет на законных основаниях направлять бюджетные деньги на завершение строительства

Эффективный алгоритм

- Какие задачи решает Фонд в нашем регионе?

- Главные обязанности Фонда: во-первых, в максимально сжатые сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края, во-вторых, предоставлять исчерпывающую информацию обманутым дольщикам о процессе этой работы. А Корпорация развития Приморского края выполняет роль оперативной дирекции.

- Какие дома относятся к категории проблемных?

- Решение о том, является ли тот или иной объект жилищного строительства проблемным, коллегиально решает совет Фонда помощи обманутым дольщикам. Это необходимое условие для участия государства в финансировании строительства. Прежде всего, застройщик, не справляющийся со взятыми обязательствами, должен подать заявку с описанием проблемы дома в дирекцию фонда. Каждый случай детально изучается, ведь практически у каждого дома своя степень «запущенности работ».

- Что происходит после этого?

- Далее предстоит изучение и приведение в соответствие документации на каждый объект, строительная экспертиза, составление сметной стоимости и определение суммы, необходимой для завершения строительства объектов. Если фонд принимает решение, что он будет финансировать проблемный объект, в рамках открытой конкурсной процедуры определяются новые добросовестные подрядчики. Работа фонда по объекту завершается после постановки квартир на кадастровый учет и передачи права собственности покупателям.

Финансирование предусмотрено

- Ольга Викторовна, по каким адресам решено финансировать окончание строительства?

- 13 объектов признаны фондом проблемными и по предварительному решению их будет финансировать фонд: ЖК «Лайф» в районе улицы Лесной, «Снеговая Падь. Комплекс „Д“», ЖК «Одиссей» на улице 2-я Поселковая, многоквартирные дома на Славянской, 17, дом на Пихтовой, 35, а также восемь домов в Артеме. Их планируется достроить в ближайшие два года.

- А деньги на это есть?

750 миллионов рублей на эти цели уже заложены в бюджете Приморского края в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Кроме субсидий из краевого бюджета, будут привлекаться банковские кредиты под гарантию государства, а также частные инвестиции. Мы обращаемся за помощью к федеральному фонду «ДОМ. РФ». Подали список всех проблемных объектов их представителям, теперь ждем решения.

Конкретно!

Обратиться за помощью и получить информацию о ходе решения проблемы с долгостроем жители Приморья могут в АО «Корпорация развития Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, 12-й этаж (отдел по долевому строительству АО «КРПК»). Предварительная запись на прием по телефону: 8 (423) 2-607-264, или по электронной почте: nemtseva.oi@cdprim.ru (Немцева Оксана Игоревна), info@cdprim.ru (приемная).