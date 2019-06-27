Городская электричка вернулась на маршрут через Сталинский тоннель

В минувшую пятницу, 21 июня, состоялось торжественное открытие тоннеля имени Сталина после реконструкции. В церемонии принял участие глава региона:

- Тоннель связывает жителей Чуркина с пригородом, его открытие позволит горожанам летом выезжать на отдых за город на удобной электричке, - отметил Олег Кожемяко. - Люди, работающие здесь, выполнили дело, которое будет вызывать уважение и благодарность наших жителей. Безусловно, железная дорога - это смысл жизни, она связывает нас не только с Центральной Россией, она сегодня является путепроводным механизмом между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Все пути проходят через Транссиб, через восточную железную дорогу. Я хочу пожелать успеха в таком важном и нужном деле, как открытие туннелей и новых путей сообщения, которые дают возможности для развития экономики Приморского края.

Напомним, ремонтировать тоннель имени Сталина начали в 2016 году. До этого времени инженерное сооружение не ремонтировалось около 80 лет. Стоимость работ составила 3,5 миллиарда рублей, которые были вложены в рамках первоочередных мероприятий по программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ.

Как отметил Олег Кожемяко, для Приморья железнодорожный транспорт имеет огромное значение: более 70 процентов грузопотока, более 30 процентов пассажирских перевозок приходятся на железную дорогу. И с каждым годом объемы растут.

С открытием движения через Владивостокский тоннель возобновилось движение городской электрички, связывающей центр столицы Дальнего Востока с Первомайским районом.

Глава региона поблагодарил строителей за завершение работ в срок, вручив работникам ДВЖД, отличившимся во время реконструкции тоннеля, благодарности и почетные грамоты губернатора Приморского края.

Кстати

Реконструированный тоннель имеет статус стратегического объекта, памятника истории и архитектуры краевого значения. Он проложен под горой Шошина, связывает долину Первой Речки с районом Минного городка и Луговой. Расположен между платформами Третья Рабочая и Луговая. Длина тоннеля составляет 1,4 метра, ширина - пять метров, высота - восемь метров. Через него перевозят грузы в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), совершают подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также проходят пассажирские электропоезда.