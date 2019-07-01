2019-07-01T10:39:45+03:00
Общество

«Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Наши на пляже»

Присылайте ваши фотографии с пляжей Приморья и выигрывайте призы
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Летний отдых – отличная возможность получить яркие эмоции и впечатления, которые долго радуют нас памятными фотографиями.

«Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Наши на пляже» и предлагает поделиться самыми яркими снимками, сделанными во время отдыха на многочисленных пляжах Приморского края.

Поучаствовать в конкурсе могут все желающие, достигшие 18 лет.

Условия участия простые: разместите фотографию на сайте dv.kp.ru в разделе «Наши на пляже». Под снимком напишите, когда и где было сделано фото (принимаются только фото летнего сезона 2019 года). Также необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон и e-mail. Если условия не выполнены, редакция имеет право не допустить вас к участию в конкурсе.

По итогам конкурса победителей ждут призы от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса.

Правила конкурса «Наши на пляже»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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