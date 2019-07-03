«Адмирал» сменил штурвал

Хоккейный клуб «Адмирал» представил обновленный логотип на сезон 2019/20. Новая айдентика воплощает современные тенденции в спорте - плоская графика, упрощение для использования в мобильных устройствах.

Первым логотипом «Адмирала» в 2013 году стал якорь, но впоследствии он был арестован за долги. Год назад приморский хоккейный клуб сменил юрлицо, чтобы убежать от банкротства, вместо АНО ХК «Адмирал» появился ХК «Адмирал Приморский край», а все долги, но и права на лого, остались у старого юрлица.

Тогда «Адмирал» презентовал в июле 2018 года новый логотип – красивый штурвал, но он оказался слишком детализированным и трудновоспроизводимым.

Новый логотип разработал автор первого «якоря» - Михаил Антипин, студия спортивного дизайна Quberten.

- Без преувеличения могу сказать, что «Адмирал» важный и значимый для меня проект, поэтому хочу поблагодарить клуб за повторное обращение, - отметил Михаил Антипин. - Мы переосмыслили штурвал, сделали его чуть проще, чище и яснее, при этом постарались сохранить преемственность с фирменным стилем клуба.

Новый логотип. Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»

Обновленный штурвал появится на игровой форме и фирменной атрибутике. Впрочем, горожане уже могли его рассмотреть во время празднования Дня города 29 июня на центральной площади Владивостока, где клуб устраивал свою фан-зону вместе с девушками из группы поддержки и маскотом клуба Пиратычем.

С обновленной символикой у клуба появились и новые задачи – попасть в новом сезоне в плей-офф. Последние два года у клуба с самым маленьким бюджетом в КХЛ сделать этого не получалось.