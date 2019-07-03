ДГК определила победителей федеральной акции «Надежный Партнер» в Приморье

Компания провела конкурс среди юридических лиц Приморского края. По итогам осенне-зимнего периода 2018-2019 г. награждены наиболее ответственные компании-потребители тепловой энергии. Выбор осуществляется в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный Партнер». Первым высокую награду получило КГАУ «Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства», который около 20 лет занимается подготовкой спортивного резерва сборных команд России, принимает уже сформированные олимпийские сборные и их резервные команды.

«Мы обеспечиваем и функцию отбора лучших спортсменов. Выполняем государственный заказ - выявляем самых одаренных детей. Наш центр отвечает за серьезные спортивные мероприятия. А энергия в нашем случае - это источник, который позволяет нам готовить резерв и принимать правильные решения. Это обогрев бассейна, когда влияет каждый градус, горячее водоснабжение в душевых, отопление в спортивных залах - важно, чтобы все работало без сбоев! И мы, конечно, ценим партнеров, для которых тоже являемся примером», - говорит директор КГАУ «ЦСП-ШВСМ» Денис Русинов.

Бесперебойная подача энергии важна и на суше, и на море. К оплате счетов АО «ДГК» добросовестно подходит и «Центр судоремонта «Дальзавод». АО «ЦСД» является единственным исполнителем по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Тихоокеанского флота,решая вопросы государственного оборонного заказа.

Победитель регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» - АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Фото: Пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

«Любые перебои со снабжением сказываются на технической готовности всего флота. А значит, на его боеготовности и боевых способностях. Мы стараемся быть порядочными и законопослушными плательщиками. Залог нашего успеха - в нашем надежном партнерстве и бесперебойном обеспечении», - рассказал исполнительный директор АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Юрий Беспалов.

Акция «Надежный Партнер» направлена на укрепление платежной дисциплины в теплоэнергетическом комплексе, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов. Благонадежным потребителем считается тот, кто полностью выполняет договорные условия, соблюдает сроки оплаты в соответствии с действующим законодательством и своевременно подписывает акты сверки.

«Потребители обязаны оплачивать тепловую энергию в соответствии с условиями договора. Все ремонтные работы мы выполняем только за счет того, что получаем средства за оказанную услугу по теплоснабжению. Не получив своевременно платежи за тепловую энергию по прошедшему отопительному сезону, мы не сможем выполнить комплекс мер для того, чтобы в дальнейшем закупить топливо на следующий отопительный сезон, выполнить модернизацию оборудования», - сообщает начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир Матвиец.

Самые ответственные компании-потребители тепловой энергии получили награду от филиала Приморская генерация АО ДГК. Фото: Пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Акция «Надежный партнер» проводится дальневосточными энергетиками в пятый раз. В этом году в число победителей вошли 5 предприятий и организаций края, среди которых КГАУК «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева», ООО Торгово-производственная компания «ЛЭНД», Товарищество собственников жилья «Алмаз». Еще 11 участников стали лауреатами. В их число вошли такие предприятия, как ООО «Примполиграфкомбинат», ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Институт проблем морских технологий ДВО РАН, АО «Восточная верфь» и другие.