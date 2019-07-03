Спортсмен-инвалид попал в серьезное ДТП во Владивостоке и скрыл травмы, чтобы переплыть Амурский залив

Во Владивостоке в минувшие выходные проходил крупный марафонский заплыв «Амурский залив – 2019». Участники на выбор должны были преодолеть дистанции либо один километр, либо 12. Испытать себя и попробовать свои силы приехали десятки спортсменов. Один из них - Виталий Кочнев, который по пути на регистрацию попал в серьезное ДТП, но смолчал о сдавливающей все тело боли, чтобы преодолеет самую большую дистанцию и переплыть Амурский залив. Об этом пишет «КП-Владивосток».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТРАВМЫ

Житель Комсомольска-на-Амуре Виталий Кочнев - не последний человек среди пловцов-холодовиков Дальнего Востока. У него почти полностью парализованы ноги, но это не мешает ему соревноваться со спортсменами без физических ограничений. Бывший военный, служил в разведке спецназа ВДВ, затем в спецподразделении УВД, а после - в военной академии. Долгое время занимался парашютным спортом и даже входил в сборную по этому виду спорта города Комсомольска. Однако в один момент привычная жизнь Виталия резко изменилась.

Спортсменов-участников «Амурского залива – 2019» Виталий поразил железной волей и лихим характеромФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Инвалидность я получил в 1995 году и не на службе. В те времена трудно с деньгами было, ну мы и подрабатывали охранниками в свободное время. Произошел инцидент и я упал с шестого этажа. Как результат – перелом позвоночника и почти полностью парализованные ноги, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Виталий Кочнев, пловец-холодовик, призер этапов кубков мира.

Страшный диагноз не приговорил Виталия к пожизненной прокрастинации и вечным жалобам. Мужчина снова начал заниматься спортом и добился больших успехов. После серьезного перерыва, Виталий вновь вернулся в плавание, но уже не в обычное, а в более экстремальное - холодовое. Таким образом атлет захотел продлить свою спортивную жизнь. Однако в этом виде состязаний нет паралимпийского направления, поэтому Виталий соревнуется с обычными спортсменами, причем вполне успешно.

У Виталия множество спортивных наградФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ЭТОТ ГОТОВ»

Виталий приехал во Владивосток 28 июня специально для участия в марафонском заплыве «Амурский залив – 2019». С поезда на машине его встретил друг и вместе они поехали регистрироваться на соревнование.

- Мы ехали с горы по проспекту Красоты, с второстепенной на большой скорости выехал один водитель и, не тормозя, ударил нас вбок. Мы начали кувыркаться, я помню только второй переворот. В тот момент у меня было только две мысли: не умереть и, если выживу, то получить незначительные повреждения, чтобы на следующий день я смог выйти на старт и проплыть 12 километров. Честное слово! – продолжает Виталий Кочнев. - Потерял сознание очевидно, когда ударился головой обо что то. Очнулся один, лежу посреди дороги, наша машина стоит в стороне в метрах в семи-десяти. Двое мужчин стоят в стороне, а я слышу их разговор обо мне: «Этот готов....». Я голову поднимаю и говорю: «Я не готов!» и начал вставать. Потом приехала скорая, меня отвезли в больницу. Подумал: «Раз жив, значит, нужно плыть. Теперь осталось утаить от врачей свои болезненные симптомы».

Виталий вылетел из окна во время ДТПФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В итоге спортсмену зашили и перевязали голову, тогда как на деле Виталий не мог вздохнуть, принять удобное положение и вдобавок сильно болела рука. У мужчины подозрение на сотрясение мозга, ушиб или трещины ребер слева, и многочисленные порезы.

На медкомиссии, которая допускает участников к заплыву, Виталий снял с себя все повязки, надел гидрокостюм и твердо заявил: «Я здоров и ничего у меня не болит». Специалисты дали добро, обман удался.

- Ну а когда поплыли, тут все и вылезло. Вздохнуть тяжело, левая рука болит, голова болит, тело все болит, ноги и так не работают. В общем, честно сказать, тяжело было. Считай на одной руке и плыл. Знал, что преодолею дистанцию чисто на воле. А боль можно и вытерпеть. Так и получилось, - вспоминает Виталий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/718077" frameborder="0"></iframe> Спортсмен-инвалид попал в серьезное ДТП во Владивостоке и скрыл травмы, чтобы переплыть Амурский залив.Личный архив героя публикации

«ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ»

Спортсменов-участников «Амурского залива – 2019» Виталий поразил железной волей и лихим характером. Несмотря на серьезные травмы, через день после ДТП бывший десантник на одной руке проплыл 12 километров в прохладной воде, температура которой едва добралась до +17 градусов.

В ДТП спортсмен получил серьезные травмы, но скрыл их от врачейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Виталий, когда ты в субботу после аварии сказал, что собираешься плыть, то, если честно, многие подумали, что ты не в себе. Прости, мы ошибались. Ты - настоящий мужик! Проплыть Амурский залив фактически на одной руке - это, конечно, нечто. Глядя на твой пример, оправдания «плыть не могу, ласта пятку натерла» уже не пройдут. Тут же будет возникать образ Виталия и говорить: «У тебя есть еще две руки и вторая нога. Греби ими!», - писали участники заплыва спортсмену-паралимпийцу.

Сейчас Виталий вернулся в Комсомольск-на-Амуре, где ему предстоит оправиться от полученных в ДТП травм.