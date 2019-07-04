2019-07-04T04:36:56+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Приморье существенно потеплеет

Виновник холодной погоды сейчас – охотоморский циклон
Александра ШОПЕНКО
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В Приморье июнь и июль поменялись ролямиВ Приморье июнь и июль поменялись ролямиФото: Александра ШОПЕНКО
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В Приморье июнь и июль поменялись ролями. Характерный для первого месяца лета охотоморский циклон поменял планы и пришел во втором. Однако не на долго – скоро в Приморье существенно потеплеет.

- Потепление в Приморье ожидается с 5 июля. На побережье температура воздуха тоже несколько повысится, но не настолько сильно, насколько всем бы хотелось. Называть точную дату появления солнца не хотелось бы, поскольку, как я и говорил ранее, туманы на побережье еще преобладают, - рассказал Борис Кубай, главный синоптик Приморского края.

Как сообщает Примгидромет, математическое моделирование показало, что антициклон, который придет 5 июля, к середине месяца распространит свое влияние на провинции Хэйлунцзян и Цзилинь. Удерживать свой плацдарм антициклон будет пять дней – до 10 июля.

- В этот период времени основные дожди, скорее всего, будут выпадать над территорией Китая и до Приморья не доходить. Не исключено, в период 11–12 июля над Японским морем может пройти циклон, но, поскольку с севера он будет блокирован антициклоном, осадки до Приморья вряд ли дойдут и выпадут все в море и Японии, отметил Борис Кубай.

Он также отметил, что если антициклон начнет терять позиции, то в регион придут дожди с запада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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