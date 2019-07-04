Иглоногую сову, сбитую автомобилем, спасли на «Земле леопарда»

В Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных появился новый питомец - иглоногая сова. Раненую хищную птицу спасли сотрудники национального парка «Земля леопарда» совместно со специалистами Центра. Сейчас сова с причудливым взглядом постепенно выздоравливает, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Раненую сову нашли у дороги люди, проезжавшие через село Барабаш. Неравнодушные туристы сразу обратили внимание на странное поведение хищной птицы. Она была словно оглушена, не могла взлететь и, казалось, что животное чем-то напугано. Пострадавшую желтоглазую сову отнесли в визит-центр «Земли леопарда», расположенный в селе Барабаш. Ветеринар осмотрел птицу и сделал заключение, что у нее травма головы, которая могла быть получена при столкновении с автомобилем. Без посторонней помощи удивительной красоты животное могло погибнуть.

Сову направили на передержку в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). Там ее накормили и окружили заботой. Сейчас иглоногая сова постепенно восстанавливается, к ней уже вернулась координация. Тем не менее, ветеринары пока не рискуют давать прогнозов относительно возвращения птицы в дикую природу. Опасения вызывает положение крыла совенка и его способность к полетам после травмы.

- Беспомощную иглоногую сову мы выхаживаем впервые, - отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог МРОО «Центр «Тигр». - Пока говорить о ее дальнейшей судьбе рано. Дополнительную информацию о состоянии нашего подопечного даст рентген. Если с птицей все будет в порядке, мы сможем выпустить ее на территории национального парка».

Справка «КП»:

Иглоногая сова – небольшая птица с глазами лимонного оттенка. Тело имеет подчеркнуто обтекаемую форму, как у сокола, что позволяет развивать высокую скорость полета. В лесах эти птицы тенью проносятся сквозь кроны деревьев, не задевая ветвей и не сбавляя скорости. Не исключено, что именно эта особенность подвела сову, стремительно пролетавшую через трассу и, вероятно, столкнувшуюся с другим быстродвижущимся объектом – автомобилем.

Также хищник отличается необычным строением лап. Его пальцы покрыты редкими острыми перышками, помогающими ловить насекомых, что и послужило поводом для названия этой совы.