Роман Владимирович Винчель: «ПримаМед+»

Роман Владимирович Винчель - известный не только в крае, но и на Дальнем Востоке хирург, занимающийся коррекцией внешности с 2007 года, является кандидатом медицинских наук. За плечами доктора стажировки в ведущих клиниках Франции, Нидерландов, Испании, Германии, США. В течение 10 лет активную практическую работу успешно сочетал с преподавательской деятельностью в Тихоокеанском государственном медицинском университете.

Практикует выполнение широкого спектра эстетических операций: все виды блефаропластики (в т.ч. трансформация Азиатских век), SMAS - лифтингов, маммопластики, бодилифтинга, отоплатика, интимная пластика у мужчин и женщин, коррекция рубцовых изменений кожи и мягких тканей. В совершенстве владеет малоинвазивными технологиям - нитевой лифтинг, контурная пластика, плазмолифтинг, лазерное омоложение.

Роман Владимирович имеет блестящую репутацию среди коллег и многочисленных пациентов. Виртуозные хирургические способности доктора сочетаются с умением найти индивидуальный подход к каждому человеку, благодаря тщательному изучению и бережному отношению к особенностям внешности пациентов.

Несмотря на имеющийся опыт, доктор постоянно совершенствует свой профессионализм согласно тенденциям и концепциям современной пластической хирургии, активно участвует в образовательных мероприятиях внутри страны и за ее пределами.

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