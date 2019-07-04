Развивать Приморье будет правительство

На прошлой неделе в Приморье принят закон о переименовании администрации Приморского края в правительство. Это не просто смена вывески: изменится вся система краевой власти. Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни в регионе в рамках реализации государственных программ «Развитие здравоохранения Приморского края», «Развитие образования Приморского края», «Социальная поддержка населения Приморского края» и т. д.

Основные задачи, которые будет решать правительство, определены указом президента России Владимира Путина.

- Это, прежде всего, реализация национальных проектов, достижение целевых показателей, которые касаются всей жизнедеятельности края - образования, здравоохранения, культуры, городской среды, экологии и так далее. Мы будем ставить перед органами исполнительной власти конкретные цели по достижению конкретных показателей, а реформа повысит статус самих управленцев и позволит повысить эффективность достижения ими указанных целей, - уверена первый вице-губернатор Вера Щербина.

Реформа назрела

Предполагается, что в структуре будущего правительства Приморского края появятся министерства образования, здравоохранения, культуры, труда и социального развития, жилищно-коммунального хозяйства и ряд других. Они будут образованы на базе нынешних департаментов, которые имеют большую сеть подведомственных учреждений и значительные бюджетные инвестиции.

- Преобразования очевидно необходимы, - считает директор приморского консалтингового центра «Эксперт-групп» политолог Павел Наливайко. - Конечно, сама по себе реформа - не панацея, но она открывает возможности для совершенствования системы управления.

В настоящее время Приморье - единственный край в Дальневосточном федеральном округе, где руководит администрация. В остальных регионах созданы местные правительства. И это не дань «моде». Новая структура действует не первый год и хорошо себя зарекомендовала.

- У каждого периода времени свои особенности, которые ставят новые задачи, требующие решения, - рассуждает председатель Приморского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович. - За исполнение майских указов президента, национальных проектов на территории региона отвечает губернатор. И он должен сосредоточиться на стратегических вопросах.

Отдел кадров

Председателем правительства станет первый вице-губернатор, который организует работу, координирует и контролирует деятельность министерств. Кресла министров займут руководители таких департаментов, которые требуют взаимодействия с федеральными органами власти, привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Они будут нести всю полноту ответственности за развитие своих отраслей. Вера Щербина подчеркивает, что ключевые посты должны занять люди, которые будут отвечать за целевые показатели.

По ее словам, увеличения числа чиновников не планируется. И дополнительных финансовых ресурсов на реформирование не потребуется. Повышение заработной платы министров в основном произойдет за счет сокращений, которые состоятся в ходе слияния департаментов, и других оргмероприятий. Например, предполагается объединение в одно министерство департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли.

- Структура управления регионом в формате правительства должна обеспечить эффективное выполнение всех функций с максимальной пользой для населения. И эта структура видится оптимальной, предусматривает сбалансированные штаты и бюджет, позволяющие привлекать высококвалифицированных специалистов в органы власти, которые будут эффективно выполнять свои должностные обязанности и обеспечивать механизм качественного исполнения необходимых функций, - отметил председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

Политолог Сергей Гребенюк полагает, что реформа краевой власти позволит решить ряд системных кадровых проблем. По его мнению, нынешние зарплаты высокопоставленных чиновников не соразмерны с кругом их обязанностей и уровнем ответственности. Поэтому самые квалифицированные из них без сожаления расстаются с государственной службой, меняя ее на работу в коммерческих структурах.

- Предстоящие изменения, безусловно, не приведут к автоматическому повышению эффективности деятельности госуправленцев. Но создаются предпосылки для того, чтобы это произошло, - считает политолог. - Очень многое будет зависеть от кадровых решений - насколько компетентные люди придут на ключевые посты.

Ближе к народу

На местах реорганизацию краевой власти поддерживают и связывают с ней определенные надежды. Глава Находкинского городского округа Борис Гладких пояснил свою позицию в этом вопросе:

- Губернатор как глава региона должен заниматься стратегией развития, обозначать приоритеты и ставить задачи. А исполнение - работа по реализации этой стратегии, решение конкретных задач в масштабах края и тому подобное - дело правительства. Его председатель будет нести персональную ответственность за работу кабинета в целом. Равно как и министры, с одной стороны, будут нести персональную ответственность за действия на своих направлениях, но с другой - получат больше самостоятельности для эффективного решения поставленных задач. В любом случае, формат правительства - более эффективная модель работы органов исполнительной власти, в том числе в вопросе взаимодействия с муниципалитетами.

С ним согласен коллега, возглавляющий Михайловский муниципальный район. Владимир Архипов считает, что создание правительства позволит губернатору глубже вникать в проблемы территорий.

- Думаю, что реформа назрела. Слишком много вопросов замкнуто на губернаторе. У меня как главы района на работу с документами уходит 2-3 часа рабочего времени. Трудно даже представить, сколько бумаг, требующих внимания, каждый день ложится на стол губернатора. Полагаю, что большой плюс реорганизации в том, что глава региона освободится от повседневной текучки и сможет больше времени уделять на поездки по территориям, чтобы общаться с народом глаза в глаза, - уверен глава района.

Председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная напомнила о том, как много наболевших проблем решил Олег Кожемяко в ходе предвыборных поездок по краю. Результатом прямых обращений граждан к руководителю региона стало решение о строительстве защитных противопаводковых сооружений, отмена обязательной установки на автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС, предоставление субсидий на аренду жилья молодым специалистам в сфере здравоохранения и другие вопросы.

- Теперь у губернатора появится больше возможностей ездить по региону и встречаться с людьми на местах. Краевая власть сегодня опирается на общественников. Это помогает расставить приоритеты. Чиновники не всегда знают, а иногда умалчивают о проблемах. А люди скажут все как есть на самом деле. Кроме того, считаю, что создание правительства в крае необходимо. Поскольку Приморье является Восточными воротами России, наш статус много значит. Правительство - это весомее, чем администрация, особенно для восточных соседей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.