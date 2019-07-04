2019-07-04T08:50:52+03:00
Здоровье

Татьяна Юрьевна Медведкова: ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»

Врач педиатр, врач - фтизиатр первой категории, заведующая туберкулезным легочным отделением № 2. Участник номинации «Доктор года - 2019»
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Татьяна Юрьевна работает в системе здравоохранения 27 лет. Ее пациенты - дети в возрасте от нескольких месяцев до 10 лет. Всего за год в этом отделении проходят лечение более 200 пациентов. Отделение №2 Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы имеет высокие показатели качества лечения. Так, по договоренности с Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, приморские дети получают высокотехнологичную медпомощь в этом ведущем медицинском центре, только за последние 3 года там было прооперировано 16 маленьких пациентов из нашего региона.

Татьяна Юрьевна не лимитирует свой рабочий день, работает с большой отдачей и в любое время суток готова прийти на помощь своим пациентам. Специфика лечения туберкулеза у детей требует долгого их пребывания в стационаре, и Татьяна Юрьевна осуществляет не только лечебное, но и психологическое сопровождение обучающего процесса ребят, всегда учитывает их возрастные и физиологические изменения.

Врач - фтизиатр Медведкова профессионально владеет основами лечебного питания, коррекции белково-энергетической недостаточности, что очень важно для успешного выздоровления пациентов.

Татьяна Юрьевна принимает участие во Всероссийских съездах педиатров, съездах Национальной ассоциации фтизиатров России, научных форумах и конференциях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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