2019-07-04T09:38:14+03:00
Общество

Современная медтехника поступила в Госпиталь ветеранов войн

Высокотехнологичное оборудование позволит повысить качество диагностики.
Марина СМОРОДИНА
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Особое внимание в госпитале уделяется реабилитации пожилых пациентов. Фото: Елена КРАЙНЕВАОсобое внимание в госпитале уделяется реабилитации пожилых пациентов. Фото: Елена КРАЙНЕВА
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Врачи Госпиталя ветеранов войн Приморья получили на вооружение новую медицинскую технику. Диагностический ультразвуковой аппарат экспертного класса, современный прибор для проведения анализа крови позволят повысить качество диагностики. Важно, что это оборудование не просто высокотехнологичное, но и маневренное. Так, новый аппарат УЗИ можно использовать не только в специальном кабинете, а и без затруднений доставить к постели больного.

Диагностические приборы на сумму 3,2 миллиона рублей госпиталю передали спонсорские организации - Сбербанк и благотворительный фонд «Память поколений». В церемонии передачи оборудования принял участие врио вице-губернатора края - директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

- Очень важно, что помощь специализированным клиникам оказывают еще и сторонние организации и фонды, - подчеркнул руководитель ведомства. - Это позволяет значительно и регулярно обновлять материально-техническую базу медучреждений.

К слову, краевая власть также не обделяет вниманием лечебное учреждение, где восстанавливают здоровье жители Приморья, с честью выполнившие свой долг на службе Родине. Ежегодно арсенал медицинской техники госпиталя пополняется за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Скоро уникальный опыт лечения старшего поколения и техническая оснащенность госпиталя станут более доступными для многих приморцев преклонного возраста. Заместитель главы региона напомнил, что госпиталь участвует в реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», в связи с чем на базе клиники ветеранов в этом году начнет работу региональный гериатрический центр, что позволит оказывать специализированную помощь пациентам с различными диагнозами, связанными с возрастными изменениями.

К 2024 году в Приморском крае будет сформирована гериатрическая служба. Ее задача - сохранение или восстановление у пожилых пациентов способностей к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. По проекту «Старшее поколение» стационарная помощь будет оказываться на 83 круглосуточных гериатрических койках. Базовой клиникой для приморцев «серебряного» возраста станет именно Госпиталь ветеранов войн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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