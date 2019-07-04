2019-07-04T14:24:28+03:00
Общество

Завершено расследование скандала с окунанием школьника головой в унитаз в Большом Камне

Многодетный отец предстанет перед судом, ему грозит до двух лет колонии за рукоприкладство [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Расследование скандала в школьном туалете завершено. Фото: pixabay.comРасследование скандала в школьном туалете завершено. Фото: pixabay.com
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В Приморском крае завершено расследование резонанснейшего уголовного дела, находившегося на контроле в центральном аппарате российского Следственного комитета. История о том, как родители в Большом Камне не выдержали и устроили самосуд над 12-летним школьником, окунув хулигана и драчуна в унитаз, облетела прошлой зимой практически все СМИ.

После этого скандала сразу несколько чиновников, связанных с образованием, потеряли свои должности. А мужчина, поднявший руку на малолетнего хулигана, попал под статью умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пятиклассник Олег Р. с первого класса терроризирует своих одноклассников и других школьников. Мать мальчика лишена родительских прав и проходит по делу об убийстве, отец давно убит. Воспитанием школьника занимается бабушка, которой, как утверждают соседи, совсем нет дела до внука. Одно из главных развлечений Олега - избиение других ребят.

Очередной жертвой малолетнего хулигана стала его же одноклассница: он ударил её в живот, девочка попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки. Мать пострадавшего ребенка Кира Лысенко написала на обидчика заявление, но делу ход не дали. Тогда 20 февраля несколько родителей пришли в школу, отыскали хулигана и устроили самосуд.

Очевидцы описывали это так: мама пострадавшей девочки Кира Лысенко пришла в школу с Сергеем Козловым, у которого дочка учится в том же классе. Он позвал Олега Р. поговорить по-мужски, но мальчик ответил взрослому мужчине отборным матом. Нервы у Сергея в какой-то момент не выдержали, он за шкирку затащил Олега в мужской туалет. Женщина при этом якобы оставалась на входе в уборную и следила, чтобы никто туда не мог зайти. Сергей, по версии следствия, несколько раз ударил ребенка руками и ногами и пару раз стукнул головой об унитаз. У пацана пошла кровь носом, что с ним случалось и ранее. Из-за следов крови на стенках и полу туалета (смотри видео) потом казалось, что мальчика сильно избили, но врачи обнаружили только синяки и сотрясение мозга.

Кадры, снятые в туалете, напоминают эпизод из фильма ужасов..

Сергея задержали через два дня, 22 февраля. Следователи просили отправить его до конца расследования в СИЗО, однако суд решил иначе, и Сергея отпустили на свободу. Впоследствии статью 116 УК РФ (нанесение побоев) заменили 115 УК РФ (легкий вред здоровью). Добавим, что в семье Козловых четверо детей.

Хотя Сергей и не отрицал содеянного, следователям пришлось поработать - изъять и изучить запись с камер видеонаблюдения, провести пять судебных экспертиз, допросить больше двух десятков свидетелей - учителей и школьников. В итоге достаточная доказательственная база собрана, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где и будет решаться судьба Сергея.

Более того, пришлось представление на имя губернатора Приморского края о принятии мер по устранению нарушений действующего законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Одна из родительниц сняла «избитого» Олега Р., когда он гулял со старшими друзьями. Маленький мальчик в красно-белой шапке - тот самый буйный пятиклассник..

Отметим, когда ребенок избивал других школьников, ни администрация школы, ни полиция словно не замечали этого. Когда пострадал сам хулиган, в Большой Камень приехали все. От работы отстранили классного руководителя, начальнику управления образования муниципалитета влепили выговор. Директора школы №2 Большого Камня Татьяну Коврову в итоге уволили.

Также свои должности впоследствии оставили вице-губернатор Константин Межонов, курировавший образование, и детский омбудсмен в Приморье Анна Личковаха.

Безобидный на вид ученик 5 класса оказался главным страхом своих сверстников и не только.

Безобидный на вид ученик 5 класса оказался главным страхом своих сверстников и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

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