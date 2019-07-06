2019-07-06T05:22:47+03:00
Происшествия

Во Владивостоке задержали одного из лидеров ОПГ, которая держала в страхе область в Белоруссии

На счету гомельской банды Морозова более 100 преступлений [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сергей Дербенев более 14 лет скрывался от правосудия. Фото, скриншот с видеоСергей Дербенев более 14 лет скрывался от правосудия. Фото, скриншот с видео
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Один из лидеров банды Морозова, орудовавшей в Гомельской области Белоруссии с кона 90-х до начала 00-х, задержан во Владивостоке. Сергей Дербенев более 14 лет скрывался от правосудия и скоро будет передан силовикам республики.

Банда Морозова укрепляла свое могущество и в итоге стала самой влиятельной и крупной преступной группировкой действовавшей Белоруссии. Бандиты занимались типичными для ОПГ, которые орудовали на постсоветском пространстве, рэкетом, вымогательствами и убийствами. На счету «морозовцев» более 20 загубленных жизней.

Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были схвачены и приговорены к высшей мере наказания - смерти. Вскоре состоится суд и над 52-летним Сергеем Дербеневым, который в дальневосточном СИЗО ожидает экстрадиции в Белоруссию. Силовика удалось установить его причастность к ряду убийств.

Во Владивостоке задержали одного из лидеров ОПГ, которая держала в страхе одну из областей Белоруссии.Видео: МВД Республики Беларусь

– Разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий Владивостока. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность. Предполагается, что документ является подлинным. Предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному, – рассказали в МВД Белоруссии.

Во время задержания один из лидеров ОПГ предъявил российский паспорт на чужое имя. Фото: МВД Белоруссии

Во время задержания один из лидеров ОПГ предъявил российский паспорт на чужое имя. Фото: МВД Белоруссии

На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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