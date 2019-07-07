Приморцев предупредили о подстерегающей на природе опасности

В социальных сетях Приморья появилось предупреждение о возможной опасности, подстерегающей отдыхающих в Хорольском районе края. При этом парадоксально, что бдительные местные жители поспешили предупредить общественность, а собственного питомца уберечь не смогли. Мужчины потревожили змеиное логово, не задумываясь о последствиях, сообщает «КП»-Владивосток». Схватка змеи и собаки, которая к слову может оказаться смертельной, попала на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/718800" frameborder="0"></iframe> Приморцы наткнулись на змеиное семейство.Видео: dps_vl

По словам очевидцев, история развернулась в окрестностях селе Поповка. На кадрах видео заметно, что змеи лежат на участке земли без растительности, который по всей вероятности, ранее был прикрыт каменной плитой или другим настилом. Что именно побудило наблюдателей потревожить рептилий – не известно, загадкой остается и беспечность присутствующих, не позаботившихся о своей безопасности и о четвероногом друге.

Свидетели решили пересчитать змей, наблюдая как гады расползаются по сторонам. При этом одна из особей приблизилась к собаке, естественно, что недоумевающий пес попросту схватил возможную угрозу пастью. Не исключено, что животное могло получить порцию яда, от отнюдь небезобидной змеи, напоминающей щитомордника. Стоит отметить, что хозяева не поспешили к питомцу, лишь небрежно скомандовав собаке: «Фу»!.

Пользователи социальных сетей уверены, что людям не стоило так бесцеремонно вторгаться в змеиную землю. Стоит отметить, что жители Приморья в этом году довольно часто сталкиваются со змеями даже в городской черте. Специалисты уверены, что людям стоит проявлять осторожность во время подобных встреч, не приближаться и уж тем более не пытаться поймать пресмыкающееся. В случае укуса необходимо обратиться в больницу, желательно принять препарат против аллергии, во избежание анафилактического шока.

Домашним питомцам после укуса также нужна квалицированная помощь. Животное стоит уложить и по возможности обездвижить, чтобы яд не распространялся по организму. Далее пушистого друга необходимо отвезти к ветеринарному врачу, который оценит состояние и назначит лечение. По словам специалистов, кошки переносят укусы ядовитых змей легче, чем собаки. Фолловеры обеспокоены судьбой овчарки, которую могли укусить, однако автор видео воздержался от комментариев по этому поводу.