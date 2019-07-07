2019-07-07T07:23:23+03:00
Общество

Приморцев предупредили о подстерегающей на природе опасности

Схватка собаки и змеи попала на видео
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Местные жители потревожили змейМестные жители потревожили змейФото: dps_vl
Изменить размер текста:

В социальных сетях Приморья появилось предупреждение о возможной опасности, подстерегающей отдыхающих в Хорольском районе края. При этом парадоксально, что бдительные местные жители поспешили предупредить общественность, а собственного питомца уберечь не смогли. Мужчины потревожили змеиное логово, не задумываясь о последствиях, сообщает «КП»-Владивосток». Схватка змеи и собаки, которая к слову может оказаться смертельной, попала на видео.

Приморцы наткнулись на змеиное семейство.Видео: dps_vl

По словам очевидцев, история развернулась в окрестностях селе Поповка. На кадрах видео заметно, что змеи лежат на участке земли без растительности, который по всей вероятности, ранее был прикрыт каменной плитой или другим настилом. Что именно побудило наблюдателей потревожить рептилий – не известно, загадкой остается и беспечность присутствующих, не позаботившихся о своей безопасности и о четвероногом друге.

Свидетели решили пересчитать змей, наблюдая как гады расползаются по сторонам. При этом одна из особей приблизилась к собаке, естественно, что недоумевающий пес попросту схватил возможную угрозу пастью. Не исключено, что животное могло получить порцию яда, от отнюдь небезобидной змеи, напоминающей щитомордника. Стоит отметить, что хозяева не поспешили к питомцу, лишь небрежно скомандовав собаке: «Фу»!.

Пользователи социальных сетей уверены, что людям не стоило так бесцеремонно вторгаться в змеиную землю. Стоит отметить, что жители Приморья в этом году довольно часто сталкиваются со змеями даже в городской черте. Специалисты уверены, что людям стоит проявлять осторожность во время подобных встреч, не приближаться и уж тем более не пытаться поймать пресмыкающееся. В случае укуса необходимо обратиться в больницу, желательно принять препарат против аллергии, во избежание анафилактического шока.

Домашним питомцам после укуса также нужна квалицированная помощь. Животное стоит уложить и по возможности обездвижить, чтобы яд не распространялся по организму. Далее пушистого друга необходимо отвезти к ветеринарному врачу, который оценит состояние и назначит лечение. По словам специалистов, кошки переносят укусы ядовитых змей легче, чем собаки. Фолловеры обеспокоены судьбой овчарки, которую могли укусить, однако автор видео воздержался от комментариев по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хотел проскочить: два престижных авто не поделили дорогу в центре Владивостока
Здание судебного участка в Приморье опозорил перевернутый флаг России
Автоледи из Владивостока насадила машину на металлические ограждения
В Приморье потеплело, но морось и туман пока не сдают позиции
Принцип «где ловишь, там и строишь» может заработать в Приморье
Попытка кражи металла с ЛЭП чуть не оставила Хасанский район без электроснабжения
Во Владивостоке открыли памятник первому президенту Вьетнама
Во Владивостоке закрыли популярное место сбора молодежи
Четыре землетрясения за утро произошло в Тихом океане у берегов Камчатки
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет
Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сложил полномочия
Погода во Владивостоке на 6 июля 2019 года: утром слабая морось, днем до +17 градусов
Осенью во Владивостоке состоится выставка продуктов питания