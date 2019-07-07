Шлагбаумы атакуют: жители Владивостока жалуются на парковку в популярном торговом центре

Приморские автолюбители обеспокоены неполадками, происходящими со шлагбаумами в новом торговом центре Владивостока. Автоматические подъемники, предназначенные для регулирования въезда в «Калина Молл», то и дело наносят урон местным автомобилистам, сообщает «КП»-Владивосток».

В неприятной ситуации по стечению обстоятельств оказались несколько представительниц прекрасного пола, решив посетить популярный торгово-выставочный комплекс в столице Приморья.

Первым от нападок неуправляемой техники пострадал мини-джип. При въезде на парковку первого этажа на автомобиль опустился шлагбаум. По словам владелицы машины, в результате происшествия испортилось лакокрасочное покрытие авто. Растерявшаяся девушка попыталась разобраться в сложившейся ситуации с охраной и администрацией на месте, однако ей предложили вызвать ГИБДД для фиксации инцидента. Позже хозяйка машины написала заявление в полицию и теперь надеется получить выплаты. При этом не исключено, что деньги придется взыскивать через суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/718839" frameborder="0"></iframe> Момент происшествия запечатлела камера видеонаблюдения.Видео: dps_vl

Следующее самопроизвольное закрытие электрического ограждения произошло в тот момент, когда на парковке появился элитный внедорожник.

– Заезжая в новый ТРЦ «Калина Молл», мой Lexus решил хлестануть шлагбаум, прямо по капоту. Сколько еще людей должно пожаловаться, чтобы этого беспредельщика-шлагбаума утихомирили?,– с юмором рассказала о произошедшем владелица в социальных сетях.

Стоит отметить, что случаи некорректной работы техники в зоне стоянки машин в торговом комплексе, уже не первые. Ранее приморцы жаловались на автоматические ворота, на втором этаже, которые периодически не открывались для заезда посетителей. Там же, по словам очевидцев, случаются и сбои со шлагбаумами.

– Хочу обратить внимание, что каждый раз разные шлагбаумы. Была свидетелем, как упал, тот, что на парковке 2-го этажа,– рассказывают очевидцы.

Пользователи социальных сетей уверены, что администрация должна разобраться с назревшей проблемой. Хозяйкам пострадавших авто фолловеры советуют обратиться в суд для взыскания материального ущерба.

– Странно, что «Калина Молл» до сих пор не решила вопрос с работой этих шлагбаумов. Главное деньги за парковку вовремя брать, а, как ремонтировать и людям ущерб возмещать, так ждут чего-то, – констатируют приморцы.