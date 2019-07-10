2019-07-10T06:04:33+03:00
Общество

«Комсомольская правда - Владивосток» запускает фотоконкурс «Домохозяйки»!

Если вы на кухне фотомодель, если передник сидит на вас лучше, чем вечернее платье, и вы остаетесь королевой, даже когда моете посуду или стираете белье - тогда самое время поучаствовать в фотоконкурсе «Домохозяйки»
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Женщины в современном мире могут и успевают многое - успешно ведут бизнес, управляют военным крейсером и пассажирским самолетом, при этом воспитывая детей. Но испокон веков главным навыком каждой женщины являлось умение создать уют в доме.

Медиахолдинг «Комсомольская правда - Владивосток» проводит фотоконкурс «Домохозяйки». Все, что нужно сделать, это прислать до 31 июля ваши фотографии, на которых вы занимаетесь домашними делами.

Победителей конкурса ждут призы и подарки от «Комсомолки» и партнеров конкурса.

Положение о конкурсе доступно по ссылке.

Партнер конкурса – натуральная косметика Мирра – твой ключ в мир красоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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