«Комсомольская правда - Владивосток» запускает фотоконкурс «Домохозяйки»!

Женщины в современном мире могут и успевают многое - успешно ведут бизнес, управляют военным крейсером и пассажирским самолетом, при этом воспитывая детей. Но испокон веков главным навыком каждой женщины являлось умение создать уют в доме.

Медиахолдинг «Комсомольская правда - Владивосток» проводит фотоконкурс «Домохозяйки». Все, что нужно сделать, это прислать до 31 июля ваши фотографии, на которых вы занимаетесь домашними делами.

Победителей конкурса ждут призы и подарки от «Комсомолки» и партнеров конкурса.

Положение о конкурсе доступно по ссылке.

Партнер конкурса – натуральная косметика Мирра – твой ключ в мир красоты.