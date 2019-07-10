2019-07-10T12:01:00+03:00
Общество

Житель Владивостока выдал пельмени из жвачки за экспонат на выставке современного искусства

Сотрудники ЦСИ «Заря» шутку оценили, а арт-объект поместили в хранилище [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Псевдоэкспонат на выставке в Центре современного искусства. Фото: Катерина Романова, ЦСИ «Заря»Псевдоэкспонат на выставке в Центре современного искусства. Фото: Катерина Романова, ЦСИ «Заря»
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В галереях современного искусства часто можно услышать шутку: «а если я положу на выставке что-нибудь, люди тоже примут это за искусство?» Но нашелся во Владивостоке один человек, который отринул сомнения. Все, что вы видите на фотографии, вдумчивый посетитель выставки In Residence на «Заре» подготовил заранее, принес с собой и разместил на тумбе рядом с одной из работ. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала Кристина Александрова, врио управляющего ЦСИ «Заря», автор телеграм-канала об искусстве «Сорта совриска».

Этим смелым и, безусловно, креативным человеком оказался Михаил Пученков, как ясно из подкинутой им же таблички. Фотографию с самодельным арт-объектом он выкладывал в сторис своего инстаграма. Когда с ним связался корреспондент «Комсомолки», он подумал, что это работники галереи задумали коварную месть.

- Ребят, это по фану, не обижайтесь, - написал Михаил, а потом добавил, - я в соседнем здании работаю, подходи, пообщаемся.

Впрочем, поняв, что мстить никто не собирается, автор «Пельмешков» рассказал, как готовился к диверсии. Он действительно работает в соседнем с галереей здании на остановке Заря, иногда заходит полюбоваться экспонатами. Цели кому-то навредить он не ставил.

- У меня специфичное чувство юмора, мне когда на работе скучно, я люблю лепить пельмешки из жвачки. Я к искусству никакого отношения не имею - человек не творческий. Поэтому это так, ради шутки. Тут и сам формат выставки навеял, еще и кот из пенопласта, который сам собой напрашивался.

Фото из инстаграма Михаила Пученкова

Фото из инстаграма Михаила Пученкова

Речь идет об экспонате «Владивостокский тигр» тайского художника Саравута Чутивонгпети из коллекции Центра современного искусства «Заря». Именно возле него Михаил Пученков гармонично разместил свои «Пельмешки». Выставка In Residence проходит со 2 марта по 15 сентября и является своеобразным подведением итогов пятилетней работы арт-резиденции на территории ЦСИ.

Псевдоэкспонат появился утром в понедельник, 8 июля, но его тут же обнаружили работники центра. Некоторые посчитали такой поступок неприятным и оскорбительным, но все же большинство нашли в этом и позитив.

- Молодой человек очень вдумчиво и аккуратно расположил работу в виде качественно вылепленных пельменей. Автор даже попал своим произведением и в тематику зала. Если бы пришел проситель, который до этого не был на выставке, он мог бы и не заметить разницы, - признается Кристина Александрова.

«Пельмени» в итоге решили не выкидывать, а отправили в хранилище, как экземпляр народного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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