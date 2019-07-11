2019-07-11T10:52:42+03:00
Происшествия

В зоне вечной мерзлоты на Камчатке люди покинули падающий жилой дом

Дом накренился предположительно из-за аномальной жары
Александра ШОПЕНКО
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Больше месяца в селе, которое находится в зоне вечной мерзлоты, стоит аномальная жараБольше месяца в селе, которое находится в зоне вечной мерзлоты, стоит аномальная жараФото: Правительство Камчатского края
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В камчатском селе Аянка накренился дом, в котором жили 51 человек. Им всем пришлось покинуть родные стены из-за угрозы обрушения здания. Специалисты предполагают, что у строения смещаются сваи.

Больше месяца в селе, которое находится в зоне вечной мерзлоты, стоит аномальная жара. Например, 10 июля тстолбик термометров показывал +30 градусов в тени, на улице на порядок больше – 50 градусов выше ноля, тогда как средняя температура во всем районе +10…+14 градусов тепла.

Из-за жары, как говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края, стал таять верхний слой грунта. В связи с этим сваи строения сместились и дом 1970 года постройки накренился. Жители были вынуждены покинуть квартиры.

- Во-первых, жители дома должны быть обеспечены всем необходимым в этой ситуации, сейчас этим вопросом занимаются местные власти. Что касается самого здания, то нужно как можно быстрее провести обследование, установить точную причину и получить заключение специалистов: возможно ли дом отремонтировать или единственным выходом станет строительство нового здания. Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях, - сказал Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.

Сейчас в селе строится восьмиквартирный дом для работников социальной сферы. Возможно, что часть площадей в здании будут отданы под переселение жителей накренившегося здания, среди которых 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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