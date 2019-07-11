Мэрия Владивостока потратит более 70 миллионов на два электробуса

Администрация Владивостока объявила аукцион на закупку двух электробусов и зарядной станции к ним. На все это удовольствие выделяется около 78 миллионов рублей, зато такого вида транспорта в городе не было еще никогда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе города со ссылкой на управление транспорта, электробус должен вмещать не менее 85 пассажиров, причем не менее 30 сидячих мест. В каждом будет кондиционер, система мониторинга пассажиропотока, терминалами безналичной оплаты проезда, Wi-Fi. Для граждан с ограниченными физическими возможностями - низкий пол и оборудование для людей с проблемами по слуху и зрению.

Стоимость каждого автобуса оценили в 31,4 миллиона рублей, еще в 15 миллионов рублей обойдется ультрабыстрая зарядная станция, которую придется закупить с электробусами. Для полной зарядки батареи на такой станции нужно все 24 минуты. Итого на новый для города вид транспорта выделили 77,8 миллионов рублей.

Станция зарядки пассажирского электробуса на ВДНХФото: Михаил ФРОЛОВ

Торги пройдут 19 июля, участвовать в них может любой поставщик, но по закону, муниципалитет должен приобретать транспорт отечественного производства. При этом федеральный бюджет предоставляет производителю субсидию на каждую проданную машину в сумме около 8 миллионов рублей. Под условия документации подходят электробусы марки КамАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274. В Москве сегодня курсирует 120 таких электробусов, а 2021 года столичные власти планируют полностью отказаться от закупок дизельных автобусов.

Ранее стало известно, что мэр Москвы бесплатно передаст Владивостоку десять трамваев, бывших в употреблении. А еще мэрия заключила контракт на поставку 95 новых пассажирских автобусов почти за миллиард рублей.

Электробус должен вмещать не меньше 85 пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ

В пересчете на штуку, обычные автобусы в три раза дешевле электробусов. Зато последние экологичные, бесшумные, электроэнергия стоит дешевле обычного топлива, не надо менять масло, фильтры, ремни, тормозные колодки. КПД электродвигателей - 90-95 процентов, в то время как у дизельных или бензиновых двигателей - от 22 до 42 процентов.

Электробусы не трамваи - работают автономно, без рельсов и контактной сети, могут и маршрут сами выбирать, и ДТП, например, объехать. В конце концов, они просто красивые. Запустить первые два электробуса городские власти хотят уже в этом году.

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